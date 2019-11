Bản tin 8H: Triển khai quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương

Quảng cáo

Ngày 25/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y đồng chí Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020; Đồng thời, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, đêm qua (25/11), không khí lạnh ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía Đông Bắc Bộ. Dự báo ngày và đêm nay (26/11), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Cụ thể, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C, Lai Châu - Điện Biên 26 - 28 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa sáng và đêm trời rét.

TP.HCM sẽ đầu tư hệ thống quan trắc tự động hiện đại trị giá 495 tỷ đồng. Hạng mục đầu tư này nằm trong đề án Phát triển tổng thể mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường tầm nhìn đến năm 2030 do Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) thực hiện. Theo đề án, có ba thành phần được quan trắc tự động gồm: không khí, nước (gồm nước mặt, nước ngầm) và lún. Tất cả dữ liệu quan trắc sẽ được gửi về trung tâm điều hành. Từ các chỉ số hệ thống quan trắc tự động thu thập được, Sở TNMT sẽ phân tích dữ liệu để đưa ra dự báo, xây dựng kế hoạch quan trắc, phù hợp định hướng phát triển kinh tế, xã hội cũng như cảnh báo đến người dân. Đối với không khí, Sở TNMT đang lắp đặt thí điểm hai trạm quan trắc không khí tự động ở cửa ngõ phía Đông (Khu Công nghệ cao) và phía Tây (Phòng giáo dục quận Bình Tân). Cứ 5 phút trạm cho dữ liệu một lần, hoạt động liên tục và độ chính xác cao. Dữ liệu liên tục này có thể tính được AQI - một chỉ số quan trọng của chất lượng không khí, điều mà phương pháp thủ công gián đoạn lâu nay Sở TNMT không thực hiện được.

657 người chết vì tai nạn giao thông trong tháng 11/2019. Ủy ban ATGT Quốc gia vừa có báo cáo về tình hình trật tự ATGT tháng 11/2019 và 11 tháng năm 2019 (tính từ ngày 15/12/2018 đến 14/11/2019). Cụ thể, 11 tháng năm 2019, toàn quốc xảy ra 15.885 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.975 người, bị thương 12.144 người. So với cùng kỳ năm 2018, số vụ TNGT giảm 935 vụ, số người chết giảm 520 người, số người bị thương giảm 962 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 15.676 vụ, làm chết 6.821 người, bị thương 12.093 người. Đường sắt xảy ra 141 vụ, làm chết 117 người, bị thương 43 người. Đường thuỷ xảy ra 55 vụ, làm chết 24 người, bị thương 8 người. Chỉ tính riêng tháng 11/2019, toàn quốc xảy ra 1.634 vụ TNGT, làm chết 657 người và làm bị thương 1.271 người. So với tháng cùng kỳ năm 2018 giảm 340 vụ, giảm 164 người chết, giảm 286 người bị thương.

Lái xe nghi say rượu, đâm nát đầu xe buýt trên cầu Chương Dương. Khoảng 21h5 ngày 25/11, xe buýt Bắc Hà mang BKS: 29B - 114.93 khi đang lưu thông trên cầu Chương Dương theo hướng sang quận Long Biên (Hà Nội) thì bất ngờ xảy ra va chạm với một xe ô tô 7 chỗ BKS: 31F - 7330 đi theo chiều ngược lại. Nhiều nhân chứng cho biết, lái xe ô tô 7 chỗ hiệu Toyota Inova BKS: 31F - 7330 có biểu hiện loạng choạng, không làm chủ được tay lái từ xa. Dù lái xe buýt đã đi rất chậm và thậm chí dừng hẳn lại để tránh, nhưng vẫn bị xe 7 chỗ lao thẳng vào đầu xe. Sau cú va chạm, phần đầu của cả 2 chiếc xe đều hư hỏng nặng, riêng chiếc xe 7 chỗ bánh trước bị nổ. Vụ tai nạn không có thương vong, nhưng gây ùn tắc trên cầu Chương Dương. Bước đầu xác định, tài xế xe 7 chỗ có biểu hiện say xỉn, dẫn đến buồn ngủ, không làm chủ được tay lái.

Một công ty cơ khí ở Hải Phòng ăn cắp gần 25 tỷ tiền điện. Đại diện Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng cho biết, ngày 14/11, đoàn kiểm tra phát hiện Công ty cổ phần cơ khí đúc Mỹ Đồng (địa chỉ tại xã Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên) trộm cắp điện với hình thức can thiệp vào công-tơ đo đếm điện năng. Theo đó, công ty này đã tự ý tháo dỡ niêm phong kẹp chì tại tủ đo đếm, tháo dỡ nắp che hàng kẹp, sử dụng dây điện (M1x4 mm) đấu ngắn mạch cả 3 pha tại hàng kẹp mạch dòng điện phía dưới công - tơ đo đếm điện năng. Bước đầu xác định doanh nghiệp này đã gây thiệt hại lượng điện năng 7.885.125 kWh, tương đương số tiền 24,9 tỷ đồng (bao gồm cả 10% thuế VAT). (XEM CHI TIẾT)

Ngày 25/11, ông Trương Văn Sáng – Giám đốc BHXH Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa có văn bản giải trình gửi BHXH Việt Nam về kết quả xác minh thông tin gian lận trong thanh toán chí phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), trong đó có 51 trường hợp đã chết nhưng vẫn phát sinh chi phí khám chữa bệnh. Ông Sáng cho biết, sau khi phát hiện trường hợp người đã chết nhưng vẫn phát sinh chi phí khám chữa bệnh BHYT, đơn vị sẽ sớm thu hồi khoảng chi phí chi sai này. Riêng việc nhập sai ngày tháng đối với một số bệnh nhân khám chữa bệnh BHYT, trong họp giao ban, đơn đã chỉ đạo anh em phải nhập lại ngày tháng cho đúng. Trước đó, ngày 30/9, BHXH Việt Nam đã có văn bản yêu cầu BHXH Đắk Lắk kiểm tra dấu hiệu gian lận trong thanh toán chí phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với 51 trường hợp đã chết nhưng vẫn phát sinh chi phí khám chữa bệnh, với tổng số tiền hơn 276 triệu đồng. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh