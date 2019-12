Bản tin 8H: Triển khai quyết định nhân sự của Bộ Quốc phòng

Đảng ủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang vừa tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang. Theo các quyết định của Bộ Quốc phòng: Thượng tá Trần Nam Trung, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên; Thượng tá Hoàng Ngọc Định, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, sáng sớm 2/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9. Ngày 2/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa vài nơi; các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Nhiệt độ ở Bắc Bộ trong khoảng 12-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Thủ đô Hà Nội không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét, độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, cao nhất từ 18-21 độ C.

Cháy dữ dội tại khu công nghiệp Biên Hòa 2. Khoảng 19h ngày 1/12, hỏa hoạn xảy ra tại khu vực nhà xưởng sản xuất và chứa nguyên vật liệu của Công ty TNHH sản xuất Mica, tấm lợp PVC, đóng tại số 13, đường số 3, khu công nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai. Do khu vực nhà xưởng rộng hàng ngàn m2, chứa nhiều nguyên liệu sản xuất dễ cháy như mica, nhựa, hóa chất, sơn nên đã tạo ra một số tiếng nổ bùng lên. Lực lượng PCCC đã huy động 8 xe chuyên dụng cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia dập lửa. Đến gần 24h cùng ngày đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. May mắn không có thương vong về người. Hiện công tác thống kê về thiệt hại và điều tra nguyên nhân vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Ngày 1/12, Bí thư Đảng ủy xã An Đạo (huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) Phùng Trọng Đại cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ sạt lở bờ sông Lô, đó là anh V.Q.V (sinh năm 1990) và H.M.T (sinh năm 1991), cùng trú tại xã An Đạo. Qua 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, khoảng 16h30 ngày 1/12, lực lượng chức năng địa phương đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân và hoàn tất các thủ tục bàn giao cho các gia đình để tổ chức an táng. Trước đó, vào khoảng 16h ngày 29/11, khi hai người đàn ông đang câu cá ven sông Lô, thuộc địa bàn xã An Đạo thì bất ngờ khu vực này xảy ra sạt lở. Quá trình sạt lở diễn ra nhanh, bất ngờ khiến hai người đang câu cá trượt xuống và bị vùi lấp xuống sông Lô.

Kẹt xe kéo dài, tài xế tháo barie quay đầu giữa cao tốc TP.HCM. Chiều 1/12, một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, khiến giao thông trên cao tốc kẹt xe nghiêm trọng. Một số tài xế chờ lâu nên mở cửa xuống xe hóng mát. Trong số đó, một số tài xế chạy hướng từ Đồng Nai lên TP.HCM tự ý tháo barie cao tốc đoạn thuộc địa bàn Đồng Nai để quay lại quốc lộ 51. Theo một cán bộ giám sát cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, về quy trình, đường cao tốc đã triển khai thu phí kín, đưa thẻ khi vào và thu thẻ để tính tiền khi xe ra. Do đó, khi xe chạy vào đầu cao tốc hướng Đồng Nai về TP.HCM sẽ được phát một thẻ. Với thẻ này, tài xế chạy theo hướng về TP.HCM cho đến khi rời khỏi cao tốc, đi bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu. Tuy nhiên, việc các tài xế tự tháo barie quay đầu nên khi đến trạm thu phí ngược lại, hệ thống báo rằng thẻ không hợp lệ và nhân viên cũng không biết thu phí như thế nào.

Tháng 12/2018, liên ngành Tài chính - Xây dựng và Cty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội, Cty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội, Cty nước mặt Sông Đuống đề nghị UBND thành phố Hà Nội xem xét chấp thuận giá bán của Nhà máy nước mặt Sông Đuống cho các đơn vị là 7.700 đồng/m3. Tổng số tiền dự kiến cấp bù mua nước sạch sông Đuống trong năm 2019 khoảng 200 tỉ đồng. Sau khi xem xét đề xuất của liên ngành thành phố, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản xin ý kiến Thường trực HĐND thành phố Hà Nội. Sau khi nghiên cứu, thẩm duyệt các nội dung và yếu tố đề xuất sử dụng tiền ngân sách chi vào việc bù giá mua nước sạch sông Đuống, đối chiếu với quy định hiện hành là thiếu các yếu tố cần thiết. Vì vậy, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội không đồng ý dùng ngân sách cho việc bù giá mua nước sạch sông Đuống.

