Bản tin 8H: Trung úy ở Phú Quốc bị đình chỉ công tác vì phản đối cách ly

Ngày 19/4, Đại tá Võ Văn Nam, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 950 (đóng tại Phú Quốc, Kiên Giang), cho biết đã tạm đình chỉ công tác Trung úy Trần Văn Chung (30 tuổi, Trưởng đài 15W thuộc Đại đội Thông tin) để làm quy trình kỷ luật Đảng và chính quyền. Theo Đại tá Nam, Lữ đoàn 950 thống nhất kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng và chính quyền rồi cho ra quân. Trước đó, ngày 14/4, Trung úy Chung viết trên Facebook phản đối cách ly ở Phú Quốc, cho rằng chỉ nên cấm người đến huyện đảo, không nên cấm người từ Phú Quốc đi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo từ ngày 20/4-22/4, nắng nóng trên diện rộng đều xảy ra ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C là từ 11-16 giờ. Khu vực Nam Bộ từ ngày 20/4- 23/4 có nắng nóng trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 40-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C là từ 11-16 giờ. Từ ngày 24/4, nắng nóng giảm dần.

Trưa 19/4, tại đập hồ sông Rác ở xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) nhiều quán hàng vẫn mở cửa đón khách, gần 50 người đang tụ tập ăn uống. Tại bãi xe có hơn 10 xe ô tô đang đỗ. Người dân sống tại đây cho biết, ngày nào cũng có cả chục ô tô lớn nhỏ chở nhiều người đến khu vực này ăn uống, nhiều người lo ngại việc tụ tập như vậy sẽ làm tăng khả năng lây nhiễm dịch bệnh. Trả lời báo chí, ông Phạm Đăng Nhật, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho biết, huyện sẽ cho kiểm tra xử lý nếu tự ý mở hàng quán, tụ tập người khi chưa được phép.

Ngày 19/4, Công an TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, khoảng 19h30 ngày 18/4, xe tải mang BKS: 49C – 176.84 của Công ty TNHH Vũ Văn Lợi (đóng tại xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm) đi trên cầu dân sinh từ xã Hòa Nam (huyện Di Linh, Lâm Đồng) qua xã Lộc Nam (huyện Bảo Lâm) thì xảy ra vụ tai nạn khiến cây cầu gãy đôi. Vụ tai nạn khiến xe tải chở gần 20 tấn cát cùng tài xế rơi xuống sông và bị nước nhấn chìm. Tài xế may mắn kịp thoát ra ngoài. Theo chính quyền địa phương, cầu bị gãy bằng sắt, chiều dài 25m, tải trọng 5 tấn, được làm từ năm 2007.

Trung tâm Đáp khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết, tại Việt Nam, tính đến 6 giờ ngày 20/4 là tròn 4 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới COVID-19. Hiện tại cả nước ghi nhận 268 trường hợp mắc, trong đó 201 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh. Tổng số mẫu bệnh phẩm đã xét nghiệm đến nay là 163.377 (số mẫu dương tính: 268, số mẫu âm tính: 163.109).

Chiều 19/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành công điện khẩn gửi các đơn vị, trong đó có nội dung cho phép học sinh THCS, THPT đi học trở lại từ ngày 21/4. Tuy nhiên, các trường phải thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế (như: khử khuẩn phòng học, kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn,...). Đối với học sinh tiểu học và mầm non tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.



Vào khoảng 20h ngày 19/4, Công an tỉnh Thanh Hoá nhận tin báo một người đàn ông nhảy cầu Hàm Rồng, TP Thanh Hoá. Nạn nhân được xác định là anh L.Đ.G (SN 1972, trú tại khu Đô thị Bình Minh, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hoá). Anh G hiện là cán bộ Cục thuế Thanh Hoá. Tại hiện trường, nạn nhân để lại 1 chiếc xe máy, 1 điện thoại di động và bức thư. Trong thư, nạn nhân cho biết bị bệnh hiểm nghèo. Hiện, lực lượng chức năng đang tìm kiếm tung tích nạn nhân.



