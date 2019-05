Bản tin 8H: Trưởng phòng bị kỷ luật vì 'vượt quyền' Chủ tịch huyện

Ngày 8/5, theo nguồn tin của PV Dân trí, Huyện ủy huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) đã tiến hành kỷ luật Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin của huyện này. Theo đó, ông Nguyễn Nhật Bằng- Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Thới Bình bị kỷ luật khiển trách về mặt Đảng. Ông Bằng bị kỷ luật vì trong công tác điều hành, quản lý đã có nhiều sai sót. Trong đó có việc ông Bằng “vượt quyền” Chủ tịch UBND huyện Thới Bình ký quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp cho nhiều viên chức; ký quyết định nâng lương cho nhiều viên chức tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Thới Bình. Ngoài ra, ông này cũng ký duyệt chi sai ngân sách với số tiền hơn 119 triệu đồng.

Nhiều khu vực có mưa to, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 15-18 độ vĩ Bắc kết hợp với rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa sẽ gây mưa ở Bắc Trung Bộ ngày và đêm 9/5/, cơn mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Phía Đông Bắc Bộ sáng và đêm 9/5 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày 11-12/5 có mưa rào và rải rác có dông; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Cảnh báo thời gian xảy ra mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm; trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1-2.

Tìm kiếm 2 người bị nước cuốn mất tích sau cơn mưa lớn ở Đồng Nai. Khoảng 19h ngày 8/5, trận mưa lớn nước từ thượng nguồn suối Bà Lúa đổ về đoạn cuối nguồn thuộc khu phố 1 phường Long Bình Tân (Biên Hòa, Đồng Nai) khiến đường đi bị ngập nặng. Lúc này có 3 thanh niên là công nhân đi làm về qua đoạn đường cua ven suối không may bị nước chảy siết cuốn trôi cả người lẫn 2 xe máy. Một người may mắn bám vào cành cây leo được lên bờ, hai người còn lại bị nước cuốn mất tích. Đến khuya cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy hai nạn nhân này.

Sau hơn 6 ngày thu phí, do nhiều tài xế tập trung phản đối, trạm BOT Hòa Lạc - Hòa Bình phải xả trạm trong chiều 8/5.

Video: VTC News

Ngày 8/5 Đài Thông tin duyên hải Cần Thơ cho biết đã nhận được tin báo trực tiếp từ tàu PY 95345 TS của ông Phạm Lộc (trú tại thôn Phú Thọ 3, thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) qua tần số 7981kHz, thông báo tàu bị hỏng máy thả trôi. Cụ thể, lúc 21h ngày 7/5 khi tàu đang hoạt động tại vị trí có tọa độ 13º08’00N 113º10’00E (cách Nha Trang khoảng 239 hải lý về phía Đông Đông Bắc) thì gặp sự cố hỏng máy không khắc phục được, buộc phải thả trôi trong điều kiện thời tiết tại vùng có gió đông cấp 3 cấp 4. Được biết, có 6 thuyền viên trên tàu. Hiện, cơ quan chức năng đang lên phương án hỗ trợ.

Trung tá CSGT bị thương nặng khi gặp “quái xế”. Khoảng 19h30 ngày 8/5, khi đang cùng tổ công tác tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 46B, Trung tá Âu Văn Kiện – Đội CSGT 46 (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) yêu cầu người đàn ông lái xe máy BKS 37N1 – 63293 không đội mũ bảo hiểm dừng kiểm tra ở đoạn đường qua xóm Khoa Đà 1, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên. Không máy, tài xế xe máy thấy CSGT thì luống cuống, mất lái đâm vào Trung tá Kiện, khiến cả hai bị thương nặng phải vào viện cấp cứu. (XEM CHI TIẾT)

Phát hiện thêm ổ dịch tả lợn châu Phi ở Quảng Trị. Ngày 8/5, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Trị cho biết, ổ dịch tả lợn Châu Phi mới được phát hiện tại hộ gia đình ông N.Đ.T (khu phố 5, phường 3, TP Đông Hà) vào ngày 4 và 6/5. Có 4 lợn nái, 15 lợn thịt và 9 lợn con của ông Thuận bị dịch. Cơ quan chức năng đã tiêu hủy theo quy định số lợn này với tổng trọng lượng 1.985kg. Ở khu vực phường 3 và trên địa bàn TP Đông Hà, các ngành chức năng đã phối hợp các hộ chăn nuôi tiến hành tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng. Hiện cơ quan chức năng đã khoanh vùng để thành lập các chốt kiểm soát. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh