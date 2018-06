Bản tin 8H: Từ chối lời cầu hôn, cô gái bị bắn chết trước nhà

Hà Nội nắng nóng 38 độ C. Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên từ nay kéo dài cho đến ngày 23/6, nắng nóng tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Trong đợt nắng nóng này, nhiệt độ cao nhất ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ phổ biến khoảng 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ; ở Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. (XEM CHI TIẾT)

Người đàn ông thiệt mạng vì thử lái xe lu. Nạn nhân được xác định là ông Trần Văn Rồi (SN 1970, ngụ xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, Long An). Khoảng 13h20 ngày 18/6, khi đi làm thuê cho công trình của Công ty TNHH MTV D.K tại ấp Bắc Đông, xã Kiến Bình, ông Rồi nhìn thấy chiếc xe lu đang nổ máy đậu ven đường không có tài xế điều khiển, liền tò mò lên lái thử. Không may, xe lu do ông Rồi lái lao xuống kênh, đè lên người ông, khiến ông tử vong tại chỗ. (XEM CHI TIẾT)

Tắm biển, 2 học sinh chết đuối thương tâm. Khoảng 17h30 phút ngày 19/6, khi đang tắm biển An Sen (xã Bình Phú, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), Đỗ Khắc Hợp (17 tuổi), Lê Hữu Thành (18 tuổi) và Võ Văn Thành (19 tuổi), cùng trú xã Bình Hòa, không may bị sóng biển cuốn trôi. Ngay khi xảy ra vụ việc, người dân lập tức bơi ra nhưng chỉ đưa được Hợp vào bờ và đưa đi bệnh viện. Hiện thi thể hai học sinh còn lại đã được tìm thấy.

Cứu kịp thời 7 ngư dân Nghệ An gặp nạn trên biển. Đến 20h ngày 19/6, toàn bộ 7 thuyền viên và tàu NA 93061TS đã được đưa về cảng Cửa Lò (Nghệ An) an toàn. Trước đó, khi đang đánh bắt ở vị trí ngày trên đường phân định vịnh Bắc Bộ, cách Hòn Ngư (Nghệ An) khoảng 100 hải lý về phía đông, tàu NA93061TS bị gãy trục láp, mất khả năng điều động từ ngày 16/6. Các thuyền viên trên tàu đã sửa chữa nhưng không được. Khu vực tàu bị nạn đang có sóng cấp 6-7, biển động mạnh, càng khiến các thuyền viên hoang mang, có một người bị sốt cao, mê man. Trước tình hình đó, thuyền trưởng là anh Thái Bá Tú (SN 1985, trú xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã phát tín hiệu yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

Đi chăn bò, 3 học sinh bị sét đánh thương vong. Chiều 19/6, khi đi chăn bò tại bản Nà Dìa, xã Yên Hưng, huyện Sông Mã, Sơn La, ba học sinh Quàng Văn Khánh (14 tuổi), Quàng Văn Luôn và Quàng Nhật Khanh (cùng 12 tuổi) bị một luồng sét mạnh đánh trúng. Hậu quả, Khánh tử vong, hai nạn nhân còn là được đưa đi cấp cứu.

Nổ tại ga tàu điện ngầm ở London, 5 người bị thương. Cảnh sát Anh ngày 19/6 cho biết, một vụ nổ nhỏ xảy ra tại ga tàu điện ngầm Southgate, phía Bắc London, đã làm 5 người bị thương và vụ nổ này dường như là do chập điện. Lực lượng cảnh sát sau đó vào cuộc điều tra, tạm đóng cửa nhà ga. Vụ việc được cho không liên quan đến khủng bố mà có thể do chập hệ thống điện.

Từ chối lời cầu hôn, cô gái bị bắn gục tại chỗ. Mới đây, Mirror đăng tải đoạn video cho thấy, khi đang trên đường về nhà, Mehwish Arshad (18 tuổi), một nhân viên làm việc trên xe buýt đến từ Faisalabad, Pakistan, chạm mặt với Umer Daraz, một đồng nghiệp cũ của Arshad. Sau một hồi nói chuyện qua lại, gã trai bất ngờ rút súng bắn gục cô gái trẻ. Nạn nhân gục ngã tại chỗ và qua đời không lâu sau đó. Daraz bị bắt giữ với cáo buộc giết người. Nguyên nhân gã này ra tay tàn độc như vậy được cho là do nạn nhân đã từ chối lời cầu hôn của y.





Tú Oanh