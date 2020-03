Bản tin 8H: Tự nhận nhiễm Covid-19 để được ở nhà… trông con

Quảng cáo

Theo Dân trí, thời gian qua, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã tăng cường rà soát, phát hiện, xử lý 9 trường hợp tung tung sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19. Trong đó, hợp N. T. H. (SN 1991, trú tại Tân Tiến, Chương Mỹ) lại tự nhận bản thân mắc Covid-19. Theo đó, H. đã viết đơn xin nghỉ làm gửi công ty với lý do “nhiễm virus corona, cần cách ly với mọi người”. Đây là thông tin bịa đặt do H. tự nghĩ ra để được nghỉ ở nhà trông con.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 17/3, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, gần sáng và ngày 18/3 ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Bắc Bộ trời lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-20 độ C; riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ chiều 17/3, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông; từ đêm 17 và ngày 18/3, mưa dông mở rộng ra các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 16/3, các hộ dân nuôi cá lồng trên sông Chu, đoạn qua xã Xuân Thiên (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) phát hiện cá trong các lồng ngoi lên mặt nước, không lâu sau đó gần như toàn bộ số cá trên chết nổi trắng cả khúc sông. Theo thống kê của UBND xã Xuân Thiên đến cuối chiều ngày 16/3, trên địa bàn xã đã có khoảng 11 tấn cá chết. Qua khảo sát hiện trường, nước sông đổi sang màu đục, có váng bọt trắng kèm theo đó là mùi chua rất khó ngửi. Hiện chưa rõ nguyên nhân cá chết.

Khoảng 11h30 ngày 16/3, anh Ksor Angli (38 tuổi, trú làng Nang, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) dùng búa đập đầu đạn 105 li để lấy thuốc nổ. Không may, đầu đạn phát nổ khiến anh Ksor Angli tử vong tại chỗ. Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng xuống hiện trường, phát hiện tại nhà nạn nhân còn nhiều đầu đạn chưa nổ.

Chiều 16/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Theo ông Chung, các trường hợp tiếp xúc gần (F1) sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính ban đầu thì chưa phải là hoàn toàn yên tâm mà mới chỉ là một yếu tố để đánh giá. Theo ông Chung, Hà Nội đã có 2 bệnh nhân xét nghiệm âm tính ngay từ đầu nhưng 7 – 8 ngày sau xét nghiệm lại thì dương tính. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 16/3, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về điều động thượng tá Nguyễn Viết Hoàng, Trưởng công an huyện Phú Lộc, giữ chức vụ Trưởng công an TP Huế. Thượng tá Hoàng (45 tuổi, quê huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) giữ chức vụ Trưởng công an TP Huế thay cho đại tá Hoàng Long (về hưu theo chế độ). (XEM CHI TIẾT)



