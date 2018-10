Bản tin 8H: Tự thiêu vì giận chồng, 3 người một nhà thiệt mạng

Chiều 19/10, Công an xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, xác nhận có 3 người trong một gia đình vừa qua đời do bị bỏng xăng. Tối 14/9, sau khi cãi nhau với chồng, bà Hồ Thị Sem (khoảng 40 tuổi, ngụ thôn 2) tẩm xăng tự thiêu. Do bà Sem đứng gần bếp lửa giữa nhà nên ngọn lửa bốc cháy dữ dội. Thấy vậy, ông Hồ Văn Mai (khoảng 45 tuổi, chồng bà Xem) cùng con trai lớn Hồ Văn Khương (khoảng 20 tuổi) chạy đến dập lửa thì bị ngọn lửa bám cháy. Hậu quả, 3 người bị bỏng nặng, được hàng xóm đưa đi cấp cứu. Dù được chuyển đến nhiều bệnh viện lớn, nhưng đến ngày 2/10 Khương đã tử vong. Bà Sem và chồng lần lượt tử vong vào ngày 13 và 17/10.

Giải cứu xe container rơi xuống Vịnh Hạ Long. Khoảng 15h chiều 20/10, tại bến phà Bãi Cháy cũ (TP.Hạ Long, Quảng Ninh), chiếc xe container mang BKS 15C-034.55 do bất cẩn khi đưa một chiếc xuồng máy xuống biển đã trượt xuống Vịnh Hạ Long. Theo người dân chứng kiến vụ việc, do khu vực bến phà cũ có nhiều rêu dày nên khi chiếc xe container lùi xuống đã bị trượt bánh và tụt xuống hẳn dưới nước. Nước biển làm hệ thống điện của xe bị chập nên chiếc xe không thể tự lên được bờ mà phải nhờ đến cứu hộ.

Va chạm xe container trên Đèo Gió, xe 4Runner lao đầu vào vách núi. Khoảng 17h chiều 20/10, trên QL3 đoạn qua đỉnh Đèo Gió, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, ô tô Toyota 4Runner BKS 29Z-2893, do anh Nguyễn Mạnh H. (SN 1983, trú phường Quang Vinh, Tp. Thái Nguyên) điều khiển bất ngờ va chạm với xe container chạy ngược chiều. Cú va chạm khiến xe ô tô mất lái, lao đầu vào vách núi, tài xế bị thương nặng được đưa đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc xe hư hỏng phần đầu, xoay ngang và cùng với xe container chắn ngang đường QL3 qua Đèo Gió.

Miền Bắc hửng nắng, nhiệt độ tăng nhẹ. Các tỉnh Bắc Bộ và Hà Nội hôm nay (21/10) có mưa vài nơi vào sáng sớm, tới trưa chiều trời hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20 độ C, cao nhất là 30 độ C, riêng khu Tây Bắc 30-33 độ C. (XEM CHI TIẾT)

Hai anh em họ mất tích bí ẩn. Bà Vưu Cẩm Huyền (ngụ Phường 8, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) cho biết ngày 20/10, 2 cháu Đào Hoàng Hùng (14 tuổi, cháu ruột bà Huyền) và Võ Vưu Cẩm Uyên (11 tuổi, con ruột bà Huyền, cùng học Trường THCS Trần Văn Ơn) mất tích sau khi rời khỏi nhà vào tối ngày 13/10. Gia đình đã báo sự việc lên chính quyền địa phương vào sáng 14/10. Được biết, xe đạp của hai thiếu niên trên không có ở nhà, nhiều khả năng Uyên và Hùng đã rời đi bằng xe đạp. Chiều cùng ngày mất tích, cô giáo có nhắn Uyên nói với gia đình việc Hùng nghỉ học không rõ lý do.

Đâm đơn kiện đàn khỉ vì người thân bị ném đá chết. Cảnh sát cho biết, ngày 17/10, tại làng Tikri, thảnh phố Baghpat, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, cụ ông Dharampal (70 tuổi) đang ngủ gần một đống gạch, thì một vài con khỉ đến, nhảy lên đó khiến đống gạch đổ sập xuống người ông. Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Tuy nhiên, người nhà nạn nhân lại nói khác. Theo người em trai Krishnapal Singh, ông Dharampal đang thu nhặt gỗ thì bị những con khỉ ném gạch vào đầu và ngực. Ông Krishnapal Singh cũng cho biết, gia đình đã đâm đơn kiện đàn khỉ.

Ukraine thả tội phạm giết người vì nhà tù hết chỗ. Phó Tổng công tố Ukraine Evgeny Yenin mới đây bức xúc cho biết trên Facebook, một tên sát nhân bị kết án vì tội giết trẻ vị thành niên được nhìn thấy trên đường phố ở Lutsk, tây bắc Ukraine, thay vì chấp hành án tù vì cơ sở giam giữ tên tội phạm này “không còn chỗ trống”. Theo ông, những người thân của nạn nhân bị sát hại đã bắt gặp kẻ giết người đang ung dung đi trên phố. Nhưng khi thông báo với cảnh sát, họ nhận được lời giải thích rằng, nhà tù hết chỗ nên tù nhân đang chịu án được trả tự do. Sau phản ánh của ông Yenin, Được biết, tên tội phạm đã được chuyển đến trại cải tạo ở Toretskaya thuộc vùng Kherson.



