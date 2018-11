Bản tin 8H: Tự tử không thành, cô gái bị 2 gã mò cua cưỡng bức

Ngày 18/11, Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Anatolyevich Medvedev bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18-19/11, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Chuyến thăm của Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Anatolyevich Medvedev tới Việt Nam diễn ra trong bối cảnh năm 2019-2020, hai nước sẽ tổ chức Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. (XEM CHI TIẾT)

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc có nơi 15 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (19/11) không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Đông Bắc Bộ. Dự báo ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ C, vùng núi chuyển rét với nhiệt độ 15-17 độ C. (XEM CHI TIẾT)

Xe tải tông trúng container đang đậu để sửa lốp trên cao tốc. Sáng sớm 18/11, xe container bị nổ lốp, phải đậu bên lề đường cao tốc để sửa chữa. Bất ngờ, xe tải chở tôm do Phan Nhật Anh (24 tuổi) tông phải. Sau va chạm, tài xế Anh bị vỡ xương bánh chè phải, chấn thương vùng bụng, phụ xe tên Tuyên bị thương gãy hai xương cẳng chân bên phải. Hiện, cả hai nạn nhân đang được điều trị trong Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Chó Pitbull 30kg lao khỏi lồng sắt, tấn công nữ chủ nhà và hàng xóm. Khoảng 10h ngày 18/11, nữ chủ nhà khoảng 30 tuổi ở xóm Chợ, thôn Ba Lăng, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, Hà Nội, mở cửa lồng sắt đưa thức ăn cho chó Pitbull thì bất ngờ bị chó lao ra cắn. Phát hiện thấy hàng xóm bị chó cắn, một người phụ nữ tên P. (ngoài 30 tuổi) chạy sang lấy gậy đập vào mình con chó. Tuy nhiên, con chó Pitbull tiếp tục lao vào tấn công chị P. Ngay khi phát hiện sự việc nhiều hàng xóm đã hô hoán nhau mang gậy ra bao vây, đập chết con chó Pitbull. Theo người dân, con chó nặng khoảng 30kg, chủ nhà mới nuôi được vài tháng nay.

Ngày 18/11, UBND tỉnh Đồng Nai đã truy tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Thành T. (25 tuổi), dân quân tự vệ xã An Viễn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai, đã tử nạn khi truy đuổi các đối tượng cướp tài sản. Trước đó, vào tối khuya ngày 16/11, trong lúc cùng một dân quân tự vệ khác truy đuổi, xe của anh T. bị hai đối tượng trên đạp vào làm mất lái, ngã xuống đường chấn thương nặng. Anh T. được đưa vào Bệnh viện đa khoa Thống Nhất cấp cứu, đến khoảng 2h, ngày 17/11 thì tử vong.

Chiều 17/11, tại chùa Vạn Phước (xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu), nhóm 4 người (3 nam, 1 nữ) lẻn vào chùa trộm tiền công đức. Tuy nhiên, hành vi của những tên trộm chưa kịp thực hiện đã bị sư trụ trì phát hiện và bắt gọn.

Video: VTC14

Nhảy sông tự tử nhưng dạt vào bờ, cô gái bị 2 gã đàn ông cưỡng hiếp. Nạn nhân cùng cha mẹ và 4 chị em gái trầm mình xuống biển tự vẫn sau khi bị đuổi ra khỏi tu viện ở khu vực Puducherry - Ấn Độ theo lệnh tòa án. Hai trong số các chị em gái và mẹ của cô bị chết đuối, trong khi cô và hai người chị em khác cùng với cha mình dạt vào bãi biển. Cách hiện trường vụ tự tử khoảng 1 km, người ta phát hiện cô gái nằm bất động và có dấu hiệu bị cưỡng bức. Qua lời khai của nạn nhân và trích xuất camera, cảnh sát xác định 2 nghi phạm là S Raja (35 tuổi) và em họ K Vijaykumar (32 tuổi), cùng làm nghề bắt cua. Cả hai đã bị bắt ngay sau đó và đã thú nhận hành vi hiếp dâm với cảnh sát.



Tú Oanh