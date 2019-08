Bản tin 8H: Tuần tới cả nước mưa dông, có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới

Quảng cáo

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tuần tới khu vực Bắc Bộ có mưa dông vài nơi, ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Từ đêm 26 đến đêm 27/8, Bắc Bộ có mưa dông rải rác, nhiệt độ cao nhất giảm nhẹ phổ biến 31-33 độ C, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi, đặc biệt tại các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Kạn, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu. Không chỉ Bắc Bộ, mưa rào và dông sẽ xuất hiện rải rác khắp cả nước. Trên biển, khoảng 28 - 29/8, có khả năng hình thành một vùng áp thấp hoặc áp thấp nhiệt đới trên khu vực Đông Bắc Biển Đông.

Khu tái định cư chưa hoàn thiện đã bị sạt lở. Đợt mưa lũ tháng 9/2018 khiến nhiều hộ dân ở bản Na Chừa, xã Mường Chanh, huyện biên giới Mường Lát bị lũ cuốn mất nhà hoặc nằm trong vùng nguy cơ sạt lở. UBND huyện Mường Lát sau đó đầu tư khu tái định cư mới, với kinh phí hơn 16 tỷ đồng, gồm san mặt bằng, làm đường, lưới điện... Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Lát, dự án tái định cư bản Na Chừa rộng 1,73 ha, giải quyết chỗ ở cho 69 hộ dân. Hiện đã có 66 hộ dân với hơn 320 nhân khẩu chuyển đến dựng nhà ở. Tuy nhiên, người dân lại đối diện nỗi lo mới, nhất là hiện tượng sạt lở, lũ cuốn. Sau đợt mưa lũ đầu tháng 8/2019, nhiều vị trí ta luy dương bị sạt trượt mạnh, kéo theo hàng nghìn mét khối đất đá ụp xuống khu tái định cư. Có những vách sạt cao 3-5 m và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tháng 9 sẽ khởi công dự án đường Nguyễn Hữu Cảnh. Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông cho biết đơn vị đang xây dựng phương án phân luồng giao thông, sau đó xin cấp phép và chuẩn bị khởi công vào tháng 9 này và hoàn thiện trong 14 tháng. Trước đó, UBND TP.HCM đã chấp thuận kế hoạch triển khai dự án sửa đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) theo đề xuất của Sở GTVT. Đường Nguyễn Hữu Cảnh dài hơn 3,1 km sẽ được nâng cấp trên mặt bằng hiện hữu kèm xây dựng hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và thảm cỏ. Tổng mức đầu tư dự án là 472,9 tỉ đồng, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư.

Vào lúc 5h13 ngày 24/8, một trận động đất với cường độ 2,8 độ richter xảy ra tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu cho biết, trận động đất xảy ra tại vị trí có tọa độ 22.135 độ vĩ Bắc, 102.405 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 6.6 km. Động đất được xác định xảy ra tại khu vực xã Nậm Kè (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên), cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ hơn 100km. Tuy trận động đất có cường độ không lớn nhưng do độ sâu chấn tiêu khá gần mặt đất, người dân ở khu vực Mường Nhé đều cảm nhận được rất rõ sự rung lắc do dư chấn trận động đất gây nên.

Ông Nguyễn Hồng Lam (Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ, Gia Lai) đã bị gạch tên khỏi danh sách học Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai (nhiệm kỳ 2020 -2025). Theo đó, ngày 16/8, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh- Nguyễn Xuân Thắng ký văn bản về việc mở lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Gia Lai, danh sách ban đầu có ông Nguyễn Hồng Lam. Tuy nhiên, sau khi bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo liên quan đến việc làm giả quyết định chiếm đoạt 524 triệu đồng tiền ngân sách, ông Nguyễn Hồng Lam đã bị gạch tên. (XEM CHI TIẾT)

Vài ngày trước, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình Bùi Trọng Đắc báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình, xin nghỉ phép dài ngày điều trị bệnh huyết áp cao, bệnh tim do biến chứng tiểu đường. Ông Ninh khẳng định việc nghỉ chữa bệnh không ảnh hưởng đến quá trình xem xét kỷ luật ông Đắc vì liên quan đến gian lận trong kỳ thi THPT quốc gia 2018. Đơn xin nghỉ sẽ được lãnh đạo tỉnh Hòa Bình xem xét. UBND tỉnh sẽ phân công một Phó giám đốc phụ trách công việc tại Sở Giáo dục và Đào tạo thay ông Đắc, ông Trần Đăng Ninh, Phó bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, cho biết. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh