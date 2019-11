Bản tin 8H: Vật thể lạ hình cầu rơi từ trên trời xuống Tuyên Quang

Quảng cáo

Vật thể hình cầu rơi từ không trung xuống rừng ở Tuyên Quang. Ngày 29/11, lãnh đạo UBND xã Năng Khả, huyện Na Hang (Tuyên Quang) cho biết, cơ quan chức năng vẫn đang xác định vật thể lạ rơi xuống rừng phòng hộ ở địa phương vào chiều 24/11 là vật gì. Vào chiều 24/11, người dân vào rừng phòng hộ ở xã Năng Khả thì phát hiện khối hình cầu rơi từ trên không trung xuống đất. Vật thể lạ hình cầu được xác định có vỏ bằng kim loại, đường kính khoảng 70cm và có núm thông ở hai đầu. Ngay sau nhận được tin báo, cơ quan chức năng địa phương đến hiện trường, sau đó bàn giao vật thể này cho Ban chỉ huy quân sự huyện Na Hang.

Mâu thuẫn với gia đình, người phụ nữ vào rừng ăn lá ngón tự tử. Khoảng 10h ngày 29/11, chị Cụt Thị M. (SN 1998, trú bản Hín Pèn, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) vào rừng tìm lá ngón để tự tử. Trước khi ăn lá ngón, chị M. lấy điện thoại chụp ảnh cùng lá ngón và gửi cho người thân trong gia đình. Gia đình cùng người dân trong bản sau đó vào rừng tìm và đưa chị M. ra Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn cấp cứu. Tuy nhiên do nhiễm độc tính quá nặng nên chị M không qua khỏi. Được biết, chị M. vào rừng ăn lá ngón tự tử là do mâu thuẫn gia đình.

Sạt lở bờ sông, 2 người câu cá mất tích. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 29/11, tại sông Lô, đoạn qua địa bàn xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ chiều 29/11 có hai người đàn ông đang câu cá thì bất ngờ bờ sông sạt lở. Quá trình diễn ra nhanh khiến hai người này bị cuốn theo, vùi lấp xuống sông. Đến tối muộn cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích hai nạn nhân. Được biết, hai người mất tích tên nạn nhân tên Hải (SN 1990, trú tại khu 10) và Nam (SN 1991, trú tại khu 6 xã An Đạo).

Thi thể, tro cốt 23 người Việt tử vong ở Anh sẽ hồi hương hôm nay. Đến chiều 28/11 theo giờ địa phương, đại diện các cơ quan chức năng Việt Nam đã hoàn thành công việc tiếp nhận bàn giao từ phía Anh đối với thi thể của 39 nạn nhân người Việt Nam. Thi thể của 16 nạn nhân đã được đưa về Việt Nam ngày 27/11. Thi thể và tro cốt của 23 nạn nhân còn lại dự kiến về đến Việt Nam ngày 30/11. Công tác bảo hộ công dân đã được tiến hành chặt chẽ và đầy đủ trong mọi khâu của quá trình nhận bàn giao và chuẩn bị hồi hương thi thể và tro cốt các nạn nhân với sự có mặt của đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Anh và các cơ quan chức năng của Việt Nam.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng chiều và đêm 01/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều Chủ Nhật (1/12) ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ đêm 1/12, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 01/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời trở rét. Đợt không khí lạnh này khiến các tỉnh Bắc bộ có thể đón rét đậm về đêm, khi nhiệt độ vùng đồng bằng giảm xuống dưới 15 độ, vùng núi dưới 10 độ. Tuy nhiên, ban ngày ít mây, trời nắng nên nhiệt độ nhất vẫn duy trì ở mức 22-25 độ.

Buộc thôi việc nữ Phó phòng đi nước ngoài rồi không về. Ngày 29/11, Hội đồng khen thưởng- kỷ luật Chi cục biển và hải đảo, Sở TN- MT Cà Mau thống nhất buộc thôi việc đối với bà Dương Hồng Thắm, Phó trưởng phòng tài nguyên biển do đi nước ngoài bồi dưỡng kiến thức tại Úc, không trở về và mất liên lạc với cơ quan. Bà Dương Hồng Thắm sinh năm 1984, là Phó phòng quản lý tài nguyên biển đảo Chi cục biển và hải đảo Cà Mau. Trong thời gian làm việc, bà Thắm xin được học bổng toàn phần tại Úc và được UBND tỉnh Cà Mau chấp thuận bồi dưỡng kiến thức từ tháng 2/2018 và kết thúc vào 7/2019. Tuy nhiên, kết thúc việc học, bà Thắm không về nước mà nhờ anh trai gửi đơn xin nghỉ việc.



Miễn nhiệm chủ tịch HĐND thị xã không có bằng đại học. Ngày 29/11, Hội đồng Nhân dân thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông tổ chức phiên họp bất thường để miễn nhiệm ông K'Beo, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Gia Nghĩa nhiệm kỳ 2016-2021. Hội đồng Nhân dân thị xã Gia Nghĩa đã thống nhất giao ông Nguyễn Văn Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Ông K'Beo bị miễn nhiệm do không đạt chuẩn về bằng cấp theo quy định của Trung ương. Theo quy định của Trung ương, chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phải có bằng đại học trong khi ông K'Beo chỉ có bằng Trung cấp ngành văn thư hành chính.



