Bản tin 8H: Viện Khoa học tổ chức, cán bộ có 3 tân Phó Viện trưởng

3 Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức, cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương): đồng chí Lê Việt Trung (thứ 2, phải sang); đồng chí Trần Thị Minh (đầu tiên, bên trái); đồng chí Trần Thị Thu Thủy (đầu tiên, bên phải). Ảnh: Tạp chí Xây dựng Đảng

Chiều 12/7, tại Hà Nội, thay mặt Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương và Hội đồng thi tuyển, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng 3 tân Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức, cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương), gồm: đồng chí Lê Việt Trung, đồng chí Trần Thị Minh và đồng chí Trần Thị Thu Thủy. Đây là 3 ứng viên có điểm thi cao nhất trong tổng số 8 ứng viên trong kỳ thi tuyển chức danh Viện phó Viện Khoa học tổ chức, cán bộ. Quyết định bổ nhiệm có thời hạn 5 năm, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 12/7/2020.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/7, các tỉnh từ Thanh Hóa-Phú Yên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 40-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ. Chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 7-9 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Hôm nay (13/7), đã bước sang ngày thứ 88, nước ta không phát hiện thêm ca nhiễm mới trong cộng đồng. Tổng số ca nhiễm ở nước ta đến lúc này là 372 người. Tổng cộng 350 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Hiện còn 22 người đang điều trị. Cả nước hiện có 11.256 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe. Trong đó, 25 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 10.816 người cách ly tập trung tại cơ sở khác; 415 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Chiều 12/7, khi lưu thông đến Km 225 cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình hướng đi Hà Nội, tổ cảnh sát dẫn đoàn thuộc Cục CSGT phát tín hiệu yêu cầu tài xế container là T.V.H. (59 tuổi, trú tại Khánh Hòa) nhường đường cho đoàn xe ưu tiên. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành, tiếp tục điều khiển xe chạy ở làn sát dải phân cách giữa. Toàn bộ sự việc được camera hành trình ghi lại và được chuyển đến lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên tuyến đường xử lý. Sau đó, tài xế H. bị xử phạt 4 triệu đồng, tước bằng lái 2 tháng.

Tối 12/7, lãnh đạo xã Xuân Phương (Phú Bình, Thái Nguyên) cho biết, khoảng 15h cùng ngày, chị V. (SN 1971, trú tại xóm Hạnh Phúc, xã Xuân Phương), mới học lái ô tô, khi lái xe lùi từ trong nhà ra ngoài đường thì xảy ra va chạm với 2 cháu nhỏ đang đạp xe. Hậu quả, cháu D.Đ.P. (SN 2011, học sinh lớp 3) chết tại chỗ, cháu D.Đ.B. (SN 2012, học sinh lớp 2) bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Cả 2 nạn nhân đều là người địa phương.

Theo báo cáo nhanh từ Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang), bệnh viện này vừa tiếp nhận 5 bệnh nhân bị ngộ độc lá ngón, trong đó có 3 bệnh nhân không qua khỏi. Cụ thể, sáng ngày 12/7, nhóm 5 người ở xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên trên đường đi rừng đã hái lá cây để nấu thức ăn sáng. Sau khi ăn, cả 5 người có biểu hiện buồn nôn, tê chân tay, tê miệng, khó chịu liền gọi cho người nhà đưa đi cấp cứu. Ba nạn nhân tử vong là Trần Thị Hành (SN 1967), Sằm Thị Đẹp (SN 1962) và Hoàng Thị Nguyên (SN 1971) cùng trú tại thôn Nà Lách, xã Linh Hồ. Các bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc lá ngón.

Chiều ngày 12/7 (giờ Việt Nam), chuyến bay của Hãng hàng không Vietnam Airlines đưa nam phi công người Anh từng mắc COVID-19 tại Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay Heathrow (Thủ đô London, Vương quốc Anh). Chuyến bay hạ cánh lúc 9h30 ngày 12/7 (theo giờ địa phương), sau chặng bay dài 15 tiếng đồng hồ, khời hành từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 0h ngày 12/7 (giờ Việt Nam). Cùng ngày, máy bay trên đã khởi hành trở về Việt Nam, kết hợp đón một số công dân Việt Nam từ châu Âu về nước. (XEM CHI TIẾT)

