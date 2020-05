Bản tin 8H: Website Sở Nội vụ Hải Dương bị hack, đăng hướng dẫn game cờ bạc

Quảng cáo

Tối 6/5, trên website sonoivu.haiduong.gov.vn của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương xuất hiện quảng cáo đổi thưởng cờ bạc online với tiêu đề “Cách đổi thưởng game tiến lên miền Nam tại V8 CLUB”. Trả lời PV VTC News, ông Đỗ Huy Chính – Chánh Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương cho biết đã kiểm tra, và khẳng định trang web bị hacker tấn công. Theo ghi nhận, khoảng 21h30 cùng ngày, nội dung trên được gỡ bỏ khỏi website của Sở Nội vụ Hải Dương.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 7/5, phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi trên 39 độ C, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày từ 40-42 độ C. Ở phía Đông Bắc Bộ trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ 7-10/5, nắng nóng xảy ra ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, cục bộ ở Nam Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Trưa 6/5, tại kho xưởng ở tầng ba của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Biovet (trong khu công nghiệp Phú Thị ở Gia Lâm, Hà Nội) đã xảy ra hỏa hoạn. Đến 16h30 cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế, dập tắt. Vụ cháy khiến 3 người thiệt mạng, gồm anh N.D.T (SN 1997) và anh H.M.S (SN 1972), cùng trú tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm; và chị N.M.T (SN 1972), trú tại xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm. Cả 3 nạn nhân đều là công nhân của công ty Biovet.

Đêm 6/5, lãnh đạo UBND xã Hùng Tiến (huyện Kim Bôi, Hòa Bình) xác nhận với VTC News, vào chiều tối cùng ngày, một phụ nữ mang theo 3 con nhỏ (gồm một cháu bé 5 tuổi, một cháu 2 tuổi và một bé khoảng 5 tháng tuổi) nhảy xuống sông tự tử khiến cả 4 mẹ con thiệt mạng. Đến đêm, thi thể các nạn nhân được đưa lên bờ. Nguyên nhân ban đầu vụ việc đau lòng trên được cho là do mâu thuẫn gia đình. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Ngày 6/5, Công an phường 16, quận Gò Vấp, TP.HCM, tiếp nhận tin trình báo và đang truy xét 2 nam thanh niên ném mắm tôm vào nhà ông Đ.P. (phó tổng thư ký toà soạn của một tờ báo có văn phòng đại diện tại TP.HCM). Theo ông P., ông nhận được điện thoại đe dọa vào ngày 3/5. Đối tượng cho biết từ Hà Nội vào TP.HCM để tìm ông P. Đến sáng 5/5, ông P. phát hiện nhà bị ném mắm tôm. Qua trích xuất camera, đối tượng là 2 thanh niên đi xe máy, che mặt kín mít.

Sáng 7/5, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam bước sang ngày thứ 21 không có ca bệnh mới trong cộng đồng. Hiện có tổng cộng 131 ca mắc được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 20.942. Như vậy số người cách ly theo dõi đã giảm gần 10.000 người so với hôm qua (6/5). Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 12 ca tái dương tính COVID-19 sau khi được công bố khỏi bệnh. (XEM CHI TIẾT)

Tại Quyết định 602/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Trợ lý Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, kiêm Phó Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng giữ chức Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/6/2020. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh