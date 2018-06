Bản tin 8H: Xả súng tại lễ hội Mỹ, 23 người thương vong

Bắc Bộ giảm mưa, có nắng về trưa và chiều. Hôm nay (18/6), hoạt động của rãnh thấp có trục qua Bắc Bộ sẽ yếu dần đi, thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ được dự báo sẽ tốt dần. Tại Bắc Bộ, những cơn mưa sẽ tạm ngớt, trời sẽ có nắng về trưa và chiều với nhiệt độ tăng lên ngưỡng 31 – 33 độ C. (XEM CHI TIẾT)

Lịch cắt điện tại các quận, huyện Hà Nội hôm nay 18/6 được Tổng công ty Điện lực Hà Nội thông báo như sau:

Hai tàu cá bị sóng đánh chìm, một ngư dân mất tích. Khoảng 5h ngày 17/6, khi hoạt động cách đảo Hòn Chuối (xã Khánh Hội, huyện U Minh, Cà Mau) khoảng 25 hải lý về hướng Tây, tàu cá CM 5540-TS, do ông Quách Văn Điểm (42 tuổi, ngụ xã Khánh Hội) làm thuyền trưởng, bị sóng to, gió lớn đánh chìm. Sau khi tàu bị chìm, 7 ngư dân trên tàu được tàu cá CM 91134-TS cứu vớt. Hiện, còn một ngư dân mất tích chưa tìm thấy. Ước thiệt hại tài sản khoảng 700 triệu đồng. Vụ việc tương tự cũng xảy ra với tàu cá CM 95108-TS, do bà Lê Hồng Yến (ngụ xã Khánh Hội) làm chủ, vào 10h ngày 16/6. May mắn, 5 thuyền viên trên tàu cá đều được cứu. Trong khi đó, phương tiện vẫn chưa tìm thấy, ước thiệt hại khoảng 1 tỉ đồng.

Động đất mạnh 5,9 độ Richter làm rung chuyển tỉnh Osaka của Nhật Bản. Hãng Kyodo dẫn thông báo của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, một trận động đất, với cường độ ban đầu được xác định là 5,9 độ Ricter, xảy ra tại tỉnh Osaka vào 7h58 (giờ địa phương). Hiện chưa có thông tin về thiệt hại và thương vong.

Xe chở Hoàng thân Campuchia va chạm taxi, phu nhân qua đời. Sáng 17/6, khi trên đường đi vận động tranh cử cho cuộc bầu cử toàn quốc dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7, chiếc xe chở Hoàng thân Campuchia Norodom Ranariddh, Chủ tịch đảng Bảo hoàng FUNCINPEC, va chạm với một chiếc taxi trên tuyến đường đi qua làng O’Tar Sek, xã Ou Chamnar, huyện Prey Nop, tỉnh Preah Sihanouk. Theo cảnh sát, vụ tai nạn đã khiến phu nhân của Hoàng thân Ranariddh, bà Ouk Phalla, tử vong do chấn thương quá nặng vào lúc 12h23 (giờ địa phương). Ông Ranariddh bị thương nặng, đã được vận chuyển bằng máy bay trực thăng về thủ đô Phnom Penh để cấp cứu. 5 hành khách trên chiếc taxi cũng bị thương. (XEM CHI TIẾT)

Một người chết, 22 người bị thương sau vụ nổ súng Mỹ. Vụ việc xảy ra vào lúc 2h45’ sáng ngày 17/6 ở lễ hội nghệ thuật thường niên Art All Night được tổ chức tại trung tâm mua sắm Roebling Market, TP. Trenton, bang New Jersey, Mỹ. Vụ xả súng khiến 22 người bị thương, trong đó một số trúng đạn, số còn lại do giẫm đạp lên nhau. Nghi can tiến hành vụ xả súng là một người đàn ông 33 đã bị cảnh sát bắt chết ngay tại hiện trường. Cảnh sát bắt giữ một đối tượng khác. Theo nhận định ban đầu, không có dấu hiệu khủng bố. Được biết, nghi phạm bị bắn từng bị kết án với tội danh giết người, vừa ra tù được vài ngày.

Tú Oanh