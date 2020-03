Bản tin 8H: Xác định nguyên nhân cụ bà tử vong tại khu cách ly tập trung

Quảng cáo

Chiều 28/3, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang cho biết, cụ bà T.A.T (SN 1939, địa chỉ cư trú tại Việt Nam: nhà B5, phòng 215, Khu tập thể Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) qua đời tại khu cách ly tập trung ở tỉnh này có mẫu bệnh phẩm âm tính với virus SARS-CoV-2. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, cụ T. bị suy hô hấp, phù phổi cấp, tràn dịch màng phổi kèm bệnh lý cơ tim. Bệnh nhân có tiền sử bệnh tăng huyết áp và hen phế quản, đang uống thuốc hàng ngày.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Bắc Bộ trời chuyển mát với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 19-22 độ C, vùng núi từ 17-19 độ C. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3. Khu vực Hà Nội sáng sớm 29/3 có mưa, mưa rào. Trời mát với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 20-22 độ C. Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục hình thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Nam bộ có nơi nắng nóng, đêm không mưa.

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong quý I/2020, cả nước xảy ra 3.469 vụ tai nạn giao thông, trong đó, đã có 1.639 người chết, 1.004 người bị thương và 1.565 người bị thương nhẹ. Chỉ tính riêng trong tháng 3, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 1.101 vụ tai nạn giao thông. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông trong 3 tháng đầu năm đã giảm gần 14%; số người chết giảm 14%; số người bị thương giảm 17% và số người bị thương nhẹ giảm 19%.

Chiều 28/3, Phó chủ tịch UBND Đà Nẵng Lê Trung Chinh ký văn bản 1954 truyền đạt ý kiến của Chủ tịch thành phố về việc rà soát, quản lý người từ các địa phương có dịch. Trong đó yêu cầu UBND các quận, huyện, Công an thành phố, Sở Y tế và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện "cách ly tại nhà, nơi lưu trú" với công dân từ các địa phương có dịch đến Đà Nẵng. Tuy nhiên khuya cùng ngày, ông Lê Trung Chinh ký văn bản 1958 thay đổi nội dung theo hướng "những người từ nơi có dịch được khuyến cáo hạn chế di chuyển, theo dõi sức khoẻ và làm khai báo y tế bắt buộc".

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đến chiều 28/3, sự thiệt hại vật chất do vụ cháy xe container xảy ra sáng cùng ngày tại huyện Vị Xuyên được xác định là 2,5 tỷ đồng. Trước đó, vào khoảng 8 giờ ngày 28/3, tại bãi đỗ xe thuộc Công ty Vận tải Phương Anh (thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, Hà Giang) đã xảy ra vụ cháy một xe container mang biển kiểm soát 86C-113.79, kéo rơmooc mang biển kiểm soát 86R-008.13.

UBND TPHCM đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TN&MT) TPHCM kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, đề xuất hình thức kỷ luật đối với các cá nhân có liên quan trong vụ việc ban hành công văn số 2285 về việc hỏa táng. Trước đó, trên mạng xuất hiện văn bản của Sở TN&MT yêu cầu một số đơn vị báo cáo phương án hoạt động hỏa táng ứng phó với tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19, gây hoang mang dư luận. (XEM CHI TIẾT)



Bộ Y tế cho biết đến 6 giờ ngày 29/3 đã ghi nhận thêm 5 trường hợp mắc mới, nâng tổng số người mắc COVID-19 của Việt Nam lên 179. Bốn ca trong số này liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai, ca còn lại được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Bộ Y tế khuyến cáo, tất cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những ai đã đến Bệnh viện Bạch Mai trong khoảng thời gian từ 12 tới 27/3 cung cấp thông tin cá nhân và thực hiện khai báo y tế. (XEM CHI TIẾT)



