Bản tin 8H: Xác định nguyên nhân đôi nam nữ tử vong trong xe ô tô đang nổ máy

Qua công tác xét nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi đôi nam nữ tử vong trên xe ô tô đang nổ máy, Công an TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) không thấy dấu vết tác động ngoại lực nào trên cơ thể 2 người này. Nguyên nhân ban đầu được xác định 2 người tử vong do ngạt khí. Trước đó, khoảng 6h sáng ngày 27/9, chị H.T.M. (SN 1985, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên) và anh P.Đ.S. (SN 1977, trú tại phường Trưng Vương) được phát hiện tử vong trong chiếc ô tô 5 chỗ hiệu Vios đang nổ máy. Được biết, Chị M. góa chồng, đang sinh sống cùng hai con; anh S. đang sống độc thân.

Theo Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến 6 giờ ngày 2/10, Việt Nam chưa ghi nhận thêm các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng cộng có 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca. Trường hợp mắc bệnh mới nhất là BN1095, từ Nga về nhập cảnh và cách ly ngay tại Cần Thơ, không có khả năng lây lan ra cộng đồng. Hiện có 15.013 người thuộc diện người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly để theo dõi sức khỏe. Việt Nam có 1.018 ca được điều trị khỏi bệnh. Có 5 trường hợp âm tính 3 lần với virus SARS-COV-2, 2 trường hợp âm tính 2 lần.

Ngày 1/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1486/QĐ-TTg lấy ngày 4/10 hằng năm là Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam. Theo Quyết định, Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam nhằm hưởng ứng Ngày Kỹ năng thanh niên thế giới hằng năm (15/7) được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua năm 2014; đồng thời, kêu gọi cộng đồng trong nước hưởng ứng và ủng hộ phát triển kỹ năng lao động bằng các hành động cụ thể để nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tối 1/10, ông Cầm Văn Diễn, Chủ tịch UBND xã Huy Thượng, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, cho biết, lực lượng chức năng và gia đình vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nam thanh niên mất tích ở đập tràn Huy Thượng. Theo ông Diễn, vào khoảng đầu chiều cùng ngày, anh Vì Văn H. (SN 2002, trú tại bản Co Muồng, xã Chiềng Sại, huyện Bắc Yên) cùng 2 người khác đi tắm ở đập tràn Huy Thượng. Khi đang tắm ở khu vực nước sâu, chảy xiết, cả 3 người đã bị đuối nước. 2 người bơi được vào bờ, còn anh H. bị dòng nước cuốn trôi.

Ngày 1/10, Công an huyện Củ Chi (TPHCM) đang điều tra vụ tai nạn giữa xe máy và xe ba gác làm 1 bé gái tử vong và 1 bé trai bị thương nặng xảy ra trên địa bàn. Thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, bé gái 13 tuổi điều khiển xe máy chở theo bé trai tên T. (14 tuổi) lưu thông trên đường Trần Văn Chẩm (xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi) thì va chạm với xe ba gác chở sắt và cửa cuốn bằng tôn. Tai nạn làm bé gái tử vong tại chỗ, còn em T. bị thương ở chân và được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.



Công an TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đã tìm được người phụ nữ liên quan đến vụ “bom” 150 mâm cỗ cưới của một nhà hàng trên địa bàn. Theo đó, người phụ nữ này là Cà Thị U. (SN 1996, ngụ tại bản Co Hói, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ) được cơ quan công an mời về trụ sở làm việc vào tối 1/10. Cũng trong tối cùng ngày, ông Vũ Thế Long (SN 1988, trú tại phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ) - chủ nhà hàng Tâm Phúc cho biết, chị U. chính là người đã nhiều lần đến nhà hàng để giao dịch đặt số cỗ trên. (XEM CHI TIẾT)

Sáng 1/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức Hội nghị công bố và trao các quyết định về việc phân công nhiệm vụ đối với các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo Quyết định số 16-QĐ/TU ngày 01/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thôi giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, giới thiệu ứng cử để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021. ( XEM CHI TIẾT

