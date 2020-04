Bản tin 8H: Xác minh thông tin CSGT gạ người vi phạm đi khách sạn

Quảng cáo

Tối 18/4, Đại tá Trần Văn Giang - Trưởng Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, đã chỉ đạo xác minh vụ việc Thượng úy N.C.A. (cán bộ Đội CSGT Công an TP Nha Trang) bị tố gạ tình người vi phạm giao thông. Chiều cùng ngày, mạng xã hội rộ lên thông tin, Thượng úy A gạ chị K.N đi khách sạn sau khi bắt xe vào ngày 22/3. Ông A thỏa thuận với cô K.N. sau khi quan hệ tình dục hai giờ, ông này sẽ đóng phạt giúp cô N. 600.000 đồng, đồng thời trả giấy đăng ký xe. Bài đăng còn tiết lộ, hai người thuê phòng 203 của một khách sạn trên đường Lý Tự Trọng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, phía Tây Bắc Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng nóng, nền nhiệt cao nhất 37 độ C. Các khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đến chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi kèm khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Liên quan đến việc xe điện nối đuôi nhau chở khách vào sân golf Tam Đảo (Vĩnh Phúc) trong ngày 16/4, trả lời VTC News, lãnh đạo UBND huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) cho biết, để xảy ra việc trên là do lãnh đạo doanh nghiệp hiểu sai chỉ đạo của Thủ tướng. Theo đó, vào chiều 15/4, Chính phủ yêu cầu tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16, cách ly xã hội đối với 12 tỉnh, thành thuộc nhóm nguy cơ cao về dịch COVID-19 đến ngày 22/4. Chủ doanh nghiệp không thấy Vĩnh Phúc nằm trong số 12 tỉnh, thành thuộc nhóm nguy cơ cao nên cho mở cửa sân golf.

Sáng 18/4, mạng xã hội lan truyền clip dài gần 3 phút ghi lại cảnh nữ sinh bị đánh hội đồng. Trong clip, nữ sinh mặc đồng phục bị 2-3 bạn nữ dọa nạt, quay clip rồi bất ngờ túm tóc, dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu ngay giữa đường. Nạn nhân chỉ biết ôm đầu chịu đòn. Ông Vũ Lê Hùng, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Vinh (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An), cho biết vị trí xảy ra sự việc giáp ranh giữa địa bàn xã và phường Mai Hùng. Nữ sinh bị đánh đang học cấp 2.

Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu mới đây cho biết, đã kỷ luật khiển trách đối với Lê Anh Hùng, Phó giám đốc BV Đa khoa huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vì tổ chức lễ gia tiên, có đoàn xe nối đuôi nhau giữa mùa dịch COVID-19 khiến dư luận bất bình. Tuy nhiên, theo ông Châu, không đủ cơ sở khẳng định tụ tập đông người tại gia đình ông Hùng. Trước đó, lễ rước dâu của gia đình ông Hùng diễn ra vào trưa ngày 31/3 với hàng chục ô tô chạy trên đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.

Sáng nay (19/4), Bộ Y tế lần thứ 6 liên tiếp phát đi bản tin thông báo không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 tại Việt Nam kể từ 18 giờ ngày 16/4. Đây cũng là lần đầu tiên sau 72 giờ qua, Việt Nam không có thêm ca bệnh mới. Việt Nam cũng là một trong ba quốc gia trên thế giới có trên 200 trường hợp nhiễm bệnh COVID-19 trở lên chưa có trường hợp tử vong. 67 bệnh nhân còn lại hiện đang điều trị tại 12 cơ sở y tế trên cả nước, trong đó tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư có số lượng bệnh nhân điều trị đông nhất với 43 bệnh nhân. (XEM CHI TIẾT)

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID – 19 Quảng Nam cho biết, đến ngày 18/4, địa phương đã xử lý vi phạm hành chính liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID - 19 đối với 136 tổ chức, cá nhân, tổng số tiền phạt là 385.775.000 đồng. Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam cũng đã triển khai thực hiện 2.826 mẫu xét nghiệm, trong đó 3 mẫu dương tính với SARS - CoV - 2 của bệnh nhân 31, 33 và 57 (đã điều trị khỏi bệnh và xuất viện); 2.817 mẫu âm tính; 6 mẫu đang chờ kết quả. (XEM CHI TIẾT)



