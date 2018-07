Bản tin 8H: Xe ba gác “múa” trước đầu xe tải khiến 3 người chết

Bắc Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng. Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng, khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ giảm xuống còn 29-32 độ C, trời mát mẻ. (XEM CHI TIẾT)

Xe ba gác “múa” trước đầu xe tải gây tai nạn liên hoàn khủng khiếp. Khoảng đầu giờ chiều ngày 7/8, xe tải loại 3,5 tấn BKS 60C-365.10 (chưa rõ danh tính tài xế, chở hai người khác trên xe) va chạm với xe ba gác, do anh Nguyễn Thanh Lâm (35 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh) điều khiển, đoạn cách cầu Ông Cộ khoảng 300m (thuộc địa bàn ấp Phú Thứ, xã Phú An, TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Cú tông mạnh khiến xe ba gác bị hất văng hàng chục mét, anh Lâm tử vong tại chỗ. Chưa dừng lại ở đó, xe tải lao sang lề phải tông vào đuôi xe tải loại 7 tấn BKS 61C-162.78 bị hỏng đang dừng sửa bên đường, khiến phương tiện này bị hất văng xuống hố nước cách mặt đường khoảng 2m. Hậu quả, hai người đi cùng trên xe tải 3,5 tấn thiệt mạng, tài xế nguy kịch. Qua điều tra bước đầu ghi nhận, nguyên nhân tai nạn xe ba gác lấn trái sang đường ngược chiều khiến tài xế xe tải 3,5 tấn không kịp xử lý đã để xảy ra tai nạn liên hoàn.

6 tháng đầu năm cả nước xảy ra hơn 2.000 vụ cháy, nổ. Tổng Cục Thống kê cho hay, 6 tháng đầu năm, cơ quan chức năng đã phát hiện 7.691 vụ vi phạm môi trường trên địa bàn cả nước, trong đó xử lý 7.178 vụ với tổng số tiền phạt là 98 tỷ đồng. Cũng trong 6 tháng đầu năm, cả nước xảy ra 2.091 vụ cháy nổ, làm 67 người chết, và 169 người bị thương, thiệt hại ước tính 1.200 tỷ đồng.

Xe chở gỗ lậu lật gần trạm quản lý bảo vệ rừng, 2 người chết thảm. Ngày 07/7, một vụ lật xe chở gỗ lậu xảy ra tại xã Đắk Wil (huyện Cư Jút, Đắk Nông) khiến 2 người tử vong, là Lê Quang Vinh (SN 1983) và Nguyễn Tất Thành (SN 1986, cùng trú thôn 9, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, Đắk Nông). Tại hiện trường, chiếc xe 7 chỗ hiệu Toyota BKS 47A-058.49 lật ngửa, bẹp dúm và biến dạng. Bên cạnh đó, thi thể của hai người đàn ông văng ra bên đường cùng nhiều lóng gỗ. Cơ quan chức năng nhận định, nhiều khả năng xe 7 chỗ xuống dốc với tốc độ cao, tải trọng nặng nên bị lật.

Nhật tử hình thủ lĩnh giáo phái rải khí độc sarin. Channel News Asia đưa tin, giới chức Nhật Bản đã xác nhận thông tin Shoko Asahara - thủ lĩnh giáo phái AUM Shinrikyo đã gây ra vụ tấn công bằng khí độc sarin chết người nhằm vào hệ thống tàu điện ngầm tại Tokyo năm 1995 – đã bị hành hình cùng với 6 thân tín khác vào ngày 6/7. Các vụ tử hình bằng hình thức treo cổ là những trường hợp bị thi hành án đầu tiên có liên quan đến vụ tấn công bằng khí độc gây sốc xảy ra tại Nhật Bản vào năm 1995. Ngày 20/3/1995, 5 thành viên của giáo phái AUM mang theo nhiều túi nhựa chứa chất độc thần kinh sarin đã chia nhau lên các tàu điện ngầm ở Tokyo. Nhóm thủ phạm chọc thủng túi rồi bỏ đi, để lại hàng nghìn người quằn quại trong đau đớn, tạo ra cảnh tượng thương tâm như thời chiến tranh. Tổng cộng đã có 13 người thiệt mạng và hơn 6.200 người khác bị thương trong vụ việc.

Quan chức Philippines thứ ba bị bắn chết trong một tuần. Reuters dẫn tin từ cảnh sát Philippines cho biết, ông Alexander Lubigan, phó thị trưởng thành phố Trece Martires ở phía nam Manila, bị các tay súng trên một chiếc xe SUV bắn chết khi đang lưu thông trên đường vào ngày 7/7. Theo cảnh sát, vụ ám sát đang được điều tra, nhưng chưa rõ danh tính và động cơ của các tay súng. Tài xế và vệ sĩ của ông Lubigan có mặt trên xe cũng bị bắn chết. Sự việc xảy ra chưa đầy một tuần sau khi hai thị trưởng của Philippines bị ám sát trong hai ngày: ông Antonio Halili (72 tuổi) thị trưởng Tanauan ở Batangas, phía nam Manila, bị bắn trúng ngực khi đang dự lễ thượng cờ trước toà thị chính ngày 2/7; và ông Ferdinand Bote (57 tuổi), thị trưởng General Tinio ở tỉnh Nueva Ecija, bị một tay súng đi xe môtô tấn công một ngày sau đó.



