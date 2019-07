Bản tin 8H: Xe chở cán bộ Cung thiếu thi lao vào vách núi, 2 cô giáo tử vong

Quảng cáo

Khoảng 14h chiều 23/7, tại Km46 QL2 đoạn qua địa phận xã Yên Phú (huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải đầu kéo. Chiếc xe khách BKS 15B-02792 chở đoàn cán bộ của Cung văn hóa thiếu nhi, thuộc Thành đoàn Hải Phòng đi theo hướng Tuyên Quang - Hà Giang đã bị 1 xe container chạy lấn làn đâm phải. Hậu quả, 2 nữ giáo viên là Hà và Vân Anh của trường tiểu học Lê Hồng Phong, Hải Phòng tử vong, hơn 10 người khác bị thương.

Hãng hàng không thứ 7 được cấp phép cất cánh. Cục Hàng không (Bộ GTVT) vừa cấp giấy chứng nhận người khai thác tàu bay (AOC) cho Cty CP Hàng không lưỡng dụng Ngôi sao Việt (Vietstar Airlines). Đây là hãng hàng không thương mại thứ 7 tại Việt Nam được cấp phép bay. Theo đó, Vietstar Airlines được cấp phép khai thác 2 loại máy bay là Embraer Legacy 600 và Beechcraft King Air B300. Vietstar Airlines cung cấp dịch vụ bay VIP cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước. (XEM CHI TIẾT)

Mưa lớn ở khắp miền bắc đến hết ngày mai. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên các tỉnh miền Bắc từ nay đến hết ngày mai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nguy cơ sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay (24/7), ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa trong 3 giờ vừa qua (từ 04h đến 06h/24/7) tại Xím Vàng (huyện Bắc Yên, Sơn La) 29mm, tại Chiềng Công (huyện Mường La, Sơn La) 17.6mm, Chi Lăng (Lạng Sơn) 10.4mm, Trà Lĩnh (Cao Bằng) 31.4mm, Phi Hải (huyện Quảng Uyên, Cao Bằng) 57.6mm, Cần Yên (huyện Thông Nông, Cao Bằng) 63.6mm. (XEM CHI TIẾT)

Bò tót 800 kg chết trong khu bảo tồn Đồng Nai. Ngày 23/7, tổ kiểm lâm trong quá trình tuần tra rừng tại tiểu khu 116 thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai (huyện Vĩnh Cửu) phát hiện xác bò tót đang phân hủy. Tiến sĩ Trần Văn Mùi - Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên văn hoá Đồng Nai cho biết con bò tót đực, sừng dài 75 cm, chết do già yếu. "Xác bò tót sẽ được xử lý thành tiêu bản phục vụ cho công tác bảo tồn, nghiên cứu khoa học", ông Mùi nói. Ba năm qua, nhiều con bò tót được phát hiện chết tại khu bảo tồn. Trong đó có một con bị thợ săn bắn, xẻ thịt đem bán. (XEM CHI TIẾT)

Thủ tướng yêu cầu làm cầu vượt Quốc lộ 5 sau 3 tai nạn liên hoàn. Thủ tướng vừa có công điện khẩn gửi các Bộ GTVT, Công an, Uỷ ban ATGT Quốc gia, cùng các địa phương liên quan triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông sau 3 vụ tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 5, làm 7 người chết, 2 người bị thương. Ngay khi nhận được thông tin về tai nạn giao thông nêu trên, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình - Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia đã phân công Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể xuống hiện trường chuyển lời động viên chia buồn tới gia đình nạn nhân các vụ tai nạn. (XEM CHI TIẾT)

Vì Văn Toán rơi lệ khi 'diễn' lại phút sai nhóm nghiện giết nữ sinh Điện Biên? Liên quan đến vụ án cô gái giao gà bị sát hại ở Điện Biên gây rúng động dư luận, trong 4 ngày từ 16 đến 19/7/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án bắt cóc, hiếp dâm, giết người mà báo chí vẫn gọi là kỳ án "cô gái giao gà". Việc thực nghiệm điều tra này nhằm kiểm tra, đánh giá chứng cứ, lời khai của các bị can và các tình tiết của vụ án, đảm bảo khách quan, đúng người, đúng tội, đúng bản chất của vụ việc. Đặc biệt khi diễn tả lại hành vi chứng kiến nhóm của Bùi Văn Công khiêng Cao Mỹ Duyên ra sau nhà để sát hại thì ánh mắt Toán bỗng trùng xuống, thậm chí còn rơm rớm nước mắt!? (XEM CHI TIẾT)

Đỗ Hợp