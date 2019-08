Bản tin 8H: ‘Xế hộp’ tiền tỷ bị phun sơn bẩn vì đỗ sai, chủ không dám đến nhận

Quảng cáo

Hyundai Tucson bị phun sơn bẩn kèm theo lời cảnh cáo sau nhiều lần đỗ sai quy định. Sáng 11/8, người dân phát hiện một chiếc ô tô Huyndai Tuson (trị giá khoảng gần 1 tỷ đồng) màu trắng bị phun sơn đen tại tòa nhà N03 T1, Khu Ngoại Giao Đoàn (phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Những hình ảnh về chiếc xe bị bôi bẩn được đăng tải lên mạng xã hội và nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Một người dân cho biết, chiếc xe nói trên thường đỗ tùy tiện, từng bị nhắc nhở nhiều lần nhưng không tuân thủ, làm trái với quy ước của cư dân nơi đây nên mới bị xịt sơn bẩn. Chiều 11/8, một lãnh đạo Công an phường Xuân Tảo cho biết, sau khi sự việc xảy ra, đơn vị chưa thấy tài xế đến trình báo.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 12/8, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây kết hợp với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa có nắng nóng, riêng các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài từ 3-4 ngày ở các tỉnh Bắc Bộ; ở Trung Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Ngày 12/8, chỉ số tia UV cực trị ở Hà Nội và Đà Nẵng ở mức nguy cơ gây hại cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Cứu 6 thuyền viên tàu Quảng Bình nửa đêm bị chìm tại khu vực Hoàng Sa. Khoảng 21h ngày 11/8, tàu cứu nạn SAR 412 đưa 6 ngư dân tàu cá QB 92838 về đến TP.Đà Nẵng an toàn. Trước đó, lúc 1 giờ ngày 11.8, tàu cá này của thuyền trưởng Phạm Xuân Tùng (ngụ xã Đức Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình) cùng 5 ngư dân H.Nghi Lộc (Nghệ An) hành nghề ở vùng biển phía tây quần đảo Hoàng Sa thì tàu bị phá nước, ngập buồng máy khiến tàu mất khả năng cơ động. Các ngư dân nỗ lực khắc phục nhưng tàu chìm dần nên khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, thuyền trưởng phát tín hiệu cầu cứu về bờ. Đến 12h trưa 11/8, tàu cá chìm hẳn, các ngư dân chuyển sang thúng chai, trôi dạt giữa biển. Lúc này, tàu kiểm ngư KN 366 đang hoạt động gần đó đã phối hợp tàu SAR 412 cứu vớt ngư dân.

Báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai cho biết đến trưa 11/8, mưa lớn cùng với Thủy điện Đồng Nai 5 xả lũ đã làm 2 người thiệt mạng, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Sau nhiều ngày tìm kiếm, trưa 11/8, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã tìm thấy thi thể ông Phạm Văn Lâm (sinh năm 1961, quê tỉnh Bến Tre) bị nước lũ cuốn trôi khi đang cố chằng giữ bè nuôi cá trên sông đoạn thuộc khu vực xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú vào ngày 8/8. Trưa 11/8, tại xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, anh Nguyễn Đức Ngọc Tiến (37 tuổi) sửa chữa hệ thống điện do nước lũ làm ngập, bị điện giật thiệt mạng. Trưa cùng ngày, 415 hộ dân trong tổng số 869 hộ dân di dời tránh lũ trong các ngày 8 và 9/8 trở về nơi ở để dọn dẹp nhà cửa. Những hộ còn lại vẫn tiếp tục ở lại nơi lưu trú an toàn chờ nước rút.

Chiều 11/8, một lãnh đạo UBND thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm anh Võ Văn Đại (47 tuổi, công tác tại một đơn vị của Bộ Y tế, quê ở huyện Nam Đàn, Nghệ An) bị mất tích khi đi tắm biển Cửa Lò. Trước đó, chiều tối 10/8, khi đang tắm biển Cửa Lò cùng với gia đình, quả bóng của con trai anh Đại trôi ra xa. Lúc này, anh Đại bơi ra để vớt lấy quả bóng cho con và bị sóng biển cuốn mất tích. Nhận được tin báo, lực lượng tìm kiếm cứu nạn thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cùng lực lượng Hải đội 2, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An nỗ lực tìm kiếm anh Đại. Tuy nhiên, đến chiều 11/8 vẫn chưa tìm được.

Khoảng 15h15 ngày 11/8, ôtô 5 chỗ hiệu Mazda của anh Nguyễn Công Thắng (trú phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) đang đậu trong gara bất ngờ bốc cháy. Thấy khói bốc lên nghi ngút kèm theo tiếng nổ, cả gia đình anh Thắng hốt hoảng chạy ra ngoài đường tri hô hàng xóm tới ứng cứu. Ngọn lửa sau đó lan sang căn nhà bên cạnh. 30 phút sau khi lực lượng cứu hỏa thuộc Công an Hà Tĩnh đến, đám cháy mới được khống chế. Tại hiện trường, ôtô Mazda bị thiêu rụi, chỉ còn trơ khung. Một số vật dụng sinh hoạt trong nhà anh Thắng cũng bị lửa táp khiến hư hỏng. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Lật bè vượt lũ qua sông, 3 nạn nhân ở Cao Bằng mất tích. Nhân chứng kể lại, khoảng 1h sáng ngày 11/8, nhiều người dân ngồi bè vượt lũ qua sông Bắc Vọng thuộc địa bàn xã Đại Sơn, huyện Phục Hòa, Cao Bằng. Do số người lên bè quá nhiều dẫn đến quá tải, bị chìm và lật bè khiến nhiều người rơi xuống sông. Đến nay, vẫn còn ba người mất tích gồm: Hoàng Thị Niêm (SN 1970, trú tại xóm Đoỏng Pán, xã Độc Lập, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng); Nông Thị Sen (SN 1986, trú tại xóm Tả Lạc, xã Độc Lập) và Hoàng Văn Hảo (SN 1987, trú tại xóm Tắc Kha, xã Chí Thảo) cùng huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng. Cơ quan chức năng sau đó đã huy động lực lượng tìm kiếm. Tuy nhiên, do sự việc xảy ra lúc nửa đêm, vùng hạ lưu sông Bắc Vọng lại nằm trên địa phận Trung Quốc nên việc tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Hiện, UBND tỉnh Cao Bằng đã có văn bản đề nghị chính quyền địa phương nước bạn hỗ trợ tìm kiếm, ứng cứu nạn nhân.

Tú Oanh