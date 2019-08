Bản tin 8H: Xe khách ‘bốc hơi’ trong bãi đỗ, gần ba tháng tìm vẫn không thấy

Quảng cáo

Ngày 13/8, Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết, đang điều tra, truy tìm chiếc xe khách 45 chỗ biến mất khi đang đậu tại bãi xe trên đường Duy Tân, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu. Theo đơn trình báo, rạng sáng 8/6, sau khi đưa khách đi thăm quan tại Lăng Cô (Thừa Thiên-Huế), tài xế Trần Tân lái xe khách 45 chỗ, KBS Lào U2-9929 về đậu tại bãi đỗ xe trên đường Duy Tân, gần Sân bay Đà Nẵng. Đến 9h cùng ngày, anh Tân quay lại lấy xe đi đón khách thì phát hiện chiếc xe đã "không cánh mà bay" liền trình báo công an. Qua trích xuất camera, chiếc xe khách chạy ra đường Nguyễn Hữu Thọ và rời khỏi TP Đà Nẵng về hướng Nam. Được biết xe khách này được một doanh nghiệp ở Đà Nẵng thuê lại của một cá nhân với giá 12 triệu đồng/tháng. Sau khi bị mất xe, chủ xe bắt đền doanh nghiệp 400 triệu đồng.

Luật sư người Việt được vinh danh Lãnh đạo trẻ châu Á 2019. Viện châu Á của Mỹ vừa công bố vinh danh 39 Lãnh đạo trẻ châu Á năm 2019 gồm những cá nhân có đóng góp xuất sắc trong nhiều lĩnh vực đại diện cho 31 quốc gia châu Á. Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Luật sư Tạ Ngọc Vân, thuộc Tổ chức Trẻ em Rồng xanh (Blue Dragon’s Foundation), người luôn hỗ trợ pháp lý và tham gia giải cứu nhiều phụ nữ, trẻ em bị mua bán, là một trong các lãnh đạo trẻ châu Á được vinh danh lần này. Luật sư Vân cũng là người đã từng được Bộ Công an Việt Nam trao tặng danh hiệu "Anh hùng của năm" 2015 để ghi nhận những đóng góp của anh. Anh cũng là người đầu tiên được trao giải thưởng "Anh hùng chống buôn bán phụ nữ" của Tổ chức Thomson Reuters.

Chiều 13/8, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng Phòng Công tác thanh tra - Ban An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng, xác nhận đơn vị đã kiểm tra nhà hàng đặc sản Tr. (chuyên bán món bánh tráng cuốn thịt heo, cơ sở tại đường Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) sau khi có thông tin về nhóm khách bị nghi ngộ độc thực phẩm. Khoảng trưa 10/8, một nhóm du khách Hà Nội gồm 34 người đặt tiệc ăn trưa tại nhà hàng đặc sản nói trên. Sau đó, 9 người trong nhóm nhập viện cấp cứu với biểu hiệu rối loạn tiêu hóa. Đến sáng 11/8, Phòng Công tác thanh tra kiểm tra đột xuất nhà hàng Tr. Tại thời điểm kiểm tra, các điều kiện về vệ sinh thực phẩm của cơ sở này đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, mẫu lưu thực phẩm phục vụ đoàn khách trên đã bị nhà hàng tiêu hủy.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ đêm mai (15/8) đến hết ngày Thứ Bảy (17/8), miền Bắc sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Đợt mưa này giúp miền Bắc giảm nhiệt, nắng nóng chấm dứt. Tuy nhiên, từ nay đến hết ngày mai (14-15/8), nắng nóng gay gắt vẫn tiếp tục ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung (từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa) do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây kết hợp với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn. Nền nhiệt trung bình ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. (XEM CHI TIẾT)

Công an tỉnh Hậu Giang đang thụ lý hồ sơ điều tra vụ việc hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành bất ngờ bị sự cố đổ sập phần mái, trần nhà sau 8 tháng đưa vào sử dụng. Chiều 13/8, đại tá Lâm Phước Nguyên - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang xác nhận thông tin trên. Theo ông Nguyên, nhận sự chỉ đạo của Bí thư tỉnh, Công an tỉnh giao bộ phận hình sự chủ trì và phối hợp với các sở ngành liên quan điều tra làm rõ. Trước đó, sáng ngày 10/8, phần mái, trần nhà của hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) bất ngờ bị đổ sập. Trao đổi với Tiền Phong, ông Hồ Thanh Tân – Chủ tịch UBND thị trấn Ngã Sáu cho biết đây là nơi thường xuyên diễn ra hội họp, tuy nhiên rất may là sự cố xảy ra sáng thứ Bảy nên không gây thiệt hại về người. (XEM CHI TIẾT)



Chiều 13/8, nhiều người dân bàng hoàng phát hiện một nam thanh niên tử vong giữa sân kí túc xá trường ĐH Mỏ- Địa chất (phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Theo lãnh đạo UBND phường Cổ Nhuế 2, bước đầu xác định vào trưa cùng ngày nam thanh niên đi xe máy đến kí túc xá của trường gửi xe. Sau đó, nam thanh niên mang theo một túi đồ ăn uống lên tầng 9 khu kí túc xá. Đến hơn 14h, người dân nghe thấy tiếng động mạnh, phát hiện nam thanh niên nằm bất động tại sân giữa giảng đường nhà G và nhà ký túc xá D3. Bước đầu, nam thanh niên được xác định là T.C.M (SN 1997, quê Thái Bình), hiện đang là sinh viên trường ĐH ở Hà Nội. (XEM CHI TIẾT)



Cục Hàng không cho biết, một đám cháy đã bùng phát tại khu bếp của Nhà hàng Sóng Việt (tầng 2, Nhà ga hành khách quốc tế T2, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) vào lúc 19h22 ngày 12/8. Ngay khi đó, hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động trong nhà ga tại khu vực nhà hàng đã được kích hoạt và phát đi cảnh báo. Theo Cục Hàng không, Đám cháy đã được khống chế hoàn toàn sau 14 phút, không có thiệt hại đáng kể về vật chất, tài sản, con người và không ảnh hưởng đến công tác phục vụ hành khách tại Cảng. Hiện, Cảng vụ Hàng không miền Bắc đang phối hợp với các cơ quan liên quan làm rõ nguyên nhân. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh