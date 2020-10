Bản tin 8H: Xe phân phối lớn gãy đôi sau tai nạn, 3 người thương vong

Quảng cáo

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NLĐ

Tối 3/10, mô tô phân phối lớn BKS 59A3-085.72, do một nam thanh niên điều khiển, va chạm với xe máy chở 2 người phụ nữ đang băng qua đường để vào chợ chiều trên đường ĐT 769, đoạn thuộc Km 2 thuộc địa phận Dầu Giây (huyện Thống Nhất, Đồng Nai). Cú va chạm mạnh khiến cả 2 xe văng xa. Trong đó, chiếc mô tô phân khối lớn bay hơn 60 m, văng xuống rừng cây bên đường, gãy đôi. Hậu quả, nam thanh niên đi mô tô tử vong, 2 người phụ nữ được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng chiều tối và đêm 4/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh, thành Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm 4 đến hết ngày 5/10, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ có mưa to. Từ đêm 4/10, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Từ ngày 05/10, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Theo bản tin Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 6h ngày 4/10, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca. Tính từ 18h ngày 3/10 đến 6h ngày 4/10, Việt Nam ghi nhận 0 ca mắc mới. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 16.477 người. Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 1 ca, lần 2 là 2 ca, lần 3 là 4 ca. Số ca tử vong là 35 ca. Số ca điều trị khỏi là 1.020 ca.

Sở GTVT TP.HCM vừa trình chủ trương thí điểm hệ thống xe đạp công cộng Mobike ở nội thành lên UBND TP xem xét. Để sử dụng xe đạp công cộng, người dân tải ứng dụng Mobike (miễn phí trên điện thoại). Sau đó, người dân quét tìm trạm xe gần nhất rồi quét mã code được cung cấp để mở khóa xe. Mức phí cho dịch vụ dự kiến khoảng 5.000 đồng/30 phút và 10.000 đồng/60 phút. Trong 3 tháng đầu, nhà đầu tư sẽ miễn phí cho người sử dụng 15 phút. 43 điểm đậu xe sẽ làm trên vỉa hè, trạm buýt ở quận 1 và dọc hai tuyến Điện Biện Phủ, Võ Thị Sáu (quận 3).

Tối 3/10, ông Lê Quang Chiến - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị xác nhận, gói thầu “bình hút tài lộc cao cấp và các loại phù hiệu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII” đã được xem xét lại. Trước đó, để phục vụ cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị gửi thông báo mời thầu đối với gói thầu trên, dự toán gói thầu 544.600.000 đồng. Theo lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, “bình hút tài lộc cao cấp” thực ra là bình gốm sứ có khắc logo cụm di tích đôi bờ Hiền Lương của tỉnh Quảng Trị; mỗi bình trị giá khoảng 500 - 600 nghìn đồng. Bình này dự kiến tặng cho các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các đoàn khách đến chúc mừng.

Ngày 3/10, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã tổ chức hội nghị trực tuyến tới 63 điểm cầu tại các tỉnh thành về công tác phòng chống dịch Covid-19. Tại đây, GS-TS Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, nhấn mạnh không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch. Theo Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, sẽ tạm đình chỉ công tác đối với lãnh đạo bệnh viện nếu để xảy ra lây nhiễm chéo dịch bệnh Covid-19. Trong hai ngày 2 và 3-10, các cơ quan chức năng Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Anh tổ chức chuyến bay đưa hơn 350 công dân Việt Nam về nước an toàn.

Chiều ngày 2/10 tại Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ, cơ sở 2, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, một nhóm học sinh đang chơi đùa trên sân trường gần cổng chính vào giờ ra chơi, bất ngờ cổng sắt đổ sập. Một phần cổng đổ đè lên chân cháu Đinh Đ.L, học sinh lớp 3C của trường này, khiến em bị thương nặng. Theo thông tin từ phía gia đình học sinh, bé Đ.L bị mẻ, rạn xương, một phần thanh sắt đâm vào chân làm lộ xương bên trong phải khâu nhiều mũi. Hiện tại các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật khâu vết thương hở, đồng thời tiến hành bó bột cố định chân cho bé.

Tú Oanh