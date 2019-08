Bản tin 8H: Xe thang đâm thủng ‘siêu tàu bay’ Boeing 787 của Vietnam Airlines

Quảng cáo

Siêu tàu bay Boeing 787 của Vietnam Airlines bị xe thang đâm thủng. Khoảng 23h10 ngày 21/8, một tàu bay Boieng 787-9, số đăng ký VN-A865 của Vietnam Airlines, đỗ tại sân số 12 tại sân bay Tân Sơn Nhất chuẩn bị cho chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đi Osaka (Nhật Bản), bị xe thang của Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam – VIAGS đâm vào thân máy bay. Cú va chạm làm phần thân dưới cửa L4 (cửa phía sau) máy bay bị lủng một lỗ kích thước khoảng 20 x 20cm. Sự cố khiến Vietnam Airlines phải ngừng khai thác chiếc Boeing 787-9 để kiểm tra kỹ thuật. Toàn bộ 265 hành khách của chuyến bay VN 320 được chuyển qua chiếc Boeing 787 khác để đi Osaka vào sáng hôm sau.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 26/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc; 129,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 800km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Dự báo đến 19 giờ ngày 27/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 29/8, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Vị trí tâm bão ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Sạt lở đất đá, quốc lộ ở Kon Tum bị vùi lấp. Ngày 26/8, đường tránh thuộc quốc lộ 40B, nối hai huyện Đăk Tô và Tu Mơ Rông (Kon Tum) ngổn ngang với hàng trăm mét khối đất đá đổ tràn giữa đường. Theo ghi nhận, đường bị sụt lún làm các mảng nhựa đường rơi xuống vực; hệ thống kênh mương bị hư hỏng, lan can đổ. Người dân cho biết, nguyên nhân sạt lở có thể do mưa lớn xảy ra thường xuyên thời gian gần đây. Vì bất tiện trên, người dân mỗi lần đi qua đây buộc phải đi đường đèo cũ dài 8 km. Đường tránh này được xây dựng từ năm 2010, do UBND huyện Tu Mơ Rông làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí 543 tỷ đồng, hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2016. UBND tỉnh Kon Tum đã bố trí kinh phí 12 tỷ đồng để tìm ra giải pháp khắc phục những vị trí sạt lở.

Chiều 26/8, ông Lò Văn Thiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Na Son (huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên), xác nhận vào trưa 26/8, một vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra trên địa bàn bản Sư Lư 2, xã Na Son khiến ba cháu nhỏ tử vong. Các nạn nhân gồm hai chị em ruột Lò Thị Bình (SN 2014), Lò Thị Trà My (SN 2016) và Lò Văn Việt (SN 2016), anh họ của hai nạn nhân trên. Cụ thể, khoảng 10h30 ngày 26/8, ba cháu nhỏ đã giấu bố mẹ, trốn ngủ trưa, rủ nhau ra khu vực ao gần nhà để tắm. Do còn nhỏ, không biết bơi, mực nước trong ao sâu nên các cháu đã đuối nước và tử vong. Đến khoảng 12h cùng ngày, người nhà cùng một số người dân trong bản mới phát hiện quần áo của ba cháu để trên bờ. Lúc này thi thể của hai trong số ba cháu đã nổi trên mặt nước.

Cháy canô du lịch trên vịnh Nha Trang khiến 2 người bị bỏng. Khoảng 9h15 ngày 26/8, canô du lịch trên có tên là Lam Hải 1067, chở 25 khách tham quan vịnh Nha Trang, bị cháy khi đang đưa khách lên đảo Hòn Mun tham quan. Vụ việc khiến thuyền trưởng Nguyễn Văn Tấn (28 tuổi) và máy trưởng Đỗ Duy Khang (19 tuổi) bị bỏng nặng, được đưa vào bờ cấp cứu. Chiếc canô vẫn còn thời hạn đăng kiểm và đủ điều kiện xuất bến, vận hành. Ông Huỳnh Bình Thái, Trưởng ban Quản lý vịnh Nha Trang (Khánh Hòa) xác nhận vụ việc và cho biết việc đảm bảo an toàn đã được lưu ý hơn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về nhân sự. Tại Nghị quyết 750/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị ông Nguyễn Quang Thành, Phó Tổng kiểm toán nhà nước tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng kiểm toán Nhà nước, kể từ ngày 18/7/2019 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo luật định. Tại Nghị quyết 749/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, đại biểu Quốc hội khóa XIV thôi làm thành viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội để tập trung chỉ đạo công việc của Bộ Giao thông vận tải. (XEM CHI TIẾT)

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Tại những nơi thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với người dân, doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị phải có hệ thống giám sát bằng công nghệ hiện đại như ghi âm, ghi hình, giám sát trực tuyến… Ngoài ra, các cơ quan đơn vị phải thực hiện công khai đường dây nóng, hộp thư điện tử và tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là về hành vi nhũng nhiễu, phiền hà. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh