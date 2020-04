Bản tin 8H: Xin lỗi, hủy quyết định xử phạt tài xế vì tụ tập 3 người trên cabin

Quảng cáo

Tối 3/4, bà Ngô Thị Minh Trinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết, huyện đã điện thoại gửi lời xin lỗi đến chủ doanh nghiệp, sẽ có văn bản hủy quyết định và thư xin lỗi doanh nghiệp vụ tài xế xe tải bị xử phạt 200.000 đồng vì tụ tập 3 người. Cùng ngày, anh L.X.T. (chủ đơn vị phân phối thực phẩm ở TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) phản ánh, ngày 2/4, tài xế xe tải và 2 nhân viên trên đường chở hàng thực phẩm thì bị lực lượng chức năng xã Vụ Bổn (huyện Krông Pắk) lập biên bản xử phạt vì vi phạm quy định cấm tụ tập trên 2 người. Tài xế giải thích đang chở hàng thực phẩm bình ổn giá thị trường cho người dân mùa dịch cũng không được. Anh T. bức xúc và cho biết sẽ khiếu nại.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng 4/4, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi phía Bắc. Trong ngày 4/4, bộ phận không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ. Từ 3-7/4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông nhiều nơi. Ở Bắc Bộ trời tiếp tục rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 16-19 độ C, vùng núi có nơi từ 14-16 độ C. Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh.

Ngày 3/4, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc cá chết bất thường trên sông Mã, đoạn qua huyện Bá Thước. Văn bản nêu rõ, Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Thái Thanh (xã Thiết Kế, huyện Bá Thước) - cơ sở sản xuất giấy vàng mã và cơ sở sản xuất bột giấy của hộ gia đình bà Phạm Thị Loan (xã Thiết Ống, huyện Bá Thước) đang xả trực tiếp nước thải ra sông Mã. Ngoài ra, 2 cơ sở sản xuất giấy vàng mã khác bị nước tràn bề mặt đang chảy ra sông Mã. Được biết, tính đến ngày 3/4, số lượng tôm, cá bị chết ước tính lên đến gần 7 tấn.

Ngày 3/4, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định số 2398/QĐ-BCA-X01 thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá đối với đồng chí Đặng Thanh Tuấn. Cùng ngày, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng ký Quyết định số 479/QĐ-CATP thăng cấp bậc hàm từ Trung sĩ lên thượng sỹ đối với đồng chí Võ Văn Toàn. Đây là 2 cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố chiều 3/4, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo, từ ngày 4/4, trường hợp nào không cần thiết mà đi ra ngoài sẽ bị phạt, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra với ai ra đường. Khi bắt buộc đi ra ngoài, người dân phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 1,5-2m. Ông Chung cũng yêu cầu tất cả công viên, khu vui chơi giải trí phải đóng cửa. (XEM CHI TIẾT)

Bộ Y tế cho biết ngày 4/4, ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam lên 239 ca. Ca bệnh 238 là nữ, 17 tuổi, có địa chỉ tại thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh nhân là lao động tự do tại Thái Lan, trước đó có ở cùng bạn (BN 210) tại Thái Lan. Ca bệnh 239 là nam, 71 tuổi, địa chỉ tại An Hoà, Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, từng đi khám, điều trị ung thư tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai. Trong thời gian khám tại Bệnh viện Bạch Mai có mua đồ ăn ở căng tin. (XEM CHI TIẾT)



Sở Lao động thương binh và Xã hội TPHCM cho biết qua thống kê có 11.947 người bán vé số cư trú trên địa bàn, trong đó có 6.778 người thường trú, 5.173 người tạm trú. Sở Lao động thương binh và Xã hội TPHCM đề xuất hỗ trợ mỗi trường hợp là 50.000 đồng/người/ngày. Thời gian hỗ trợ là 15 ngày, từ ngày 1/4 (thời điểm ngừng phát hành sổ xố kiến thiết do dịch bệnh COVID-19). Tổng kinh phí gần 9 tỷ đồng. (XEM CHI TIẾT)



