Bản tin 8H: Xôn xao clip chồng dìm vợ xuống hồ, đánh đập trước mặt con nhỏ

Ngày 15/9, trên mạng xã hội dậy sóng với đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ bị chồng bạo hành dã man. Hình ảnh đoạn video ghi lại cho thấy, người chồng đẩy và nhấn đầu vợ xuống hồ nước. Chưa dừng lại, sau một hồi giằng co, người vợ thoát lên bờ thì người đàn ông này tiếp tục tấn công, đánh vợ dã man trước sự chúng kiến của con nhỏ. Được biết, vụ việc xảy ra ngày 13/9 tại xã Suối Dây, huyện Tân Châu, Tây Ninh. Qua xác minh, nạn nhân được xác định là chị T.T.T.M (31 tuổi, tạm trú tại xã Suối Dây, huyện Tân Châu). Hiện chị M. đang được điều trị tại bệnh viện với nhiều vết thương trên mặt, cổ, tinh thần hoảng loạn, Chị M. cho hay, người bạo hành chị trong clip là chồng mình và đây không phải là lần đầu tiên chị bị chồng bạo hành. Hiện, cơ quan chức năng đang xác minh vụ việc.

Sáng nay (16/9), tại Quảng Trị, Bộ GTVT phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khởi công dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Đây là dự án khởi công đầu tiên trong 11 dự án thành phần cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017- 2020, đã được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 1291 ngày 19/6/2018. Dự án có tổng chiều dài gần 100km, điểm đầu tại Cam Lộ (Quảng Trị) qua các địa phận TP Đông Hà, TX Quảng Trị, huyện Triệu Phong, Hải Lăng, đến các địa phương Thừa Thiên - Huế: Phong Điền, TX Hương Trà, TX Hương Thủy và điểm cuối tại La Sơn (Phú Lộc). Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 7.699 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, mục tiêu hoàn thành sau 2 năm.

Chiều nay giá xăng có thể tăng. Theo dữ liệu từ website Bộ Công Thương, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore ở chu kỳ này với RON 92 trung bình là 66,39 USD một thùng, xăng RON 95 là 70,16 USD một thùng, tăng lần lượt 0,2% và 0,3% so với kỳ trước. Giá dầu cũng có xu hướng tăng, có ngày lên mức 78,05 USD một thùng, cao nhất kể từ ngày 1/8. Tuy nhiên so với chu kì điều hành trước diễn ra cuối tháng 8 mức tăng không đáng kể. Do vậy, giá xăng trong kì điều hành diễn ra chiều hôm nay được dự báo tăng nhẹ chừng 100 đồng một lít hoặc có thể sẽ được Liên bộ Công Thương - Tài chính giữ nguyên.

Container mất lái treo lơ lửng trên thành cầu. Công an quận 2 (TP.HCM) cho biết, vào khoảng 19h tối 15/9, xe container mang BKS: 51D - 403.14 do một nam tài xế điều khiển trên đường Vành Đai phía Đông theo hướng từ quận 7 đi quận 2. Khi tới cầu Kỳ Hà 4 (phường Thành Mỹ Lợi), tài xế mất lái và tông vào thành cầu. Rất may xe đã kịp dừng lại nên không bị rớt xuống kênh. Vụ việc không gây thương vong về người nhưng đầu xe hư hổng nặng, nhiều mét hộ lan cầu bị hất văng, giao thông qua khu vực ùn xe nghiêm trọng. Trong tối cùng ngày, Công an quận 2 đã tiến hành di dời hiện trường, khắc phục sự cố. Bước đầu tài xế cho biết là do bánh trước xe bị bể nên dẫn tới vụ việc.

Ngày 15/9, bầu không khí ở thủ đô Hà Nội ô nhiễm nghiêm trọng ở hầu hết các quận. Quan trắc chất lượng không khí PAMAir tại hơn 40 điểm đo của Hà Nội vào lúc 8 giờ sáng đều có chỉ số chất lượng không khí AQI từ 150-170, thuộc nhóm màu đỏ (thang bậc 4 trong 6 tháng bậc chất lượng không khí theo cách tính của Mỹ). Không khí như trên được xếp vào nhóm không tốt cho sức khỏe tất cả mọi người. Cơ quan bảo vệ môi sinh Mỹ nhận định, bụi PM ­2.5 chứa nhiều hạt kim loại có khả năng gây ung thư và đột biến gene. Trong khi đó, các khẩu trang thông thường không thể ngăn loại bụi này.

Ngày 15/9, tin từ Bệnh viện Nhi T.Ư cho biết, cháu bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của 1 trường mầm non tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, sốt hơn 38 độ do mất nước. Ở bệnh viện huyện bé có tình trạng hạ đường huyết. Người nhà bệnh nhi cho hay, chiều ngày 13/9, nhận được điện thoại của lái xe thông báo con bị bỏ quên trên xe từ sáng đến chiều (khoảng 9 tiếng), đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh. Bé nhập viện trong tình trạng sốt, lơ mơ. Sau 2 ngày điều trị bé đã tỉnh, vẫn còn sốt nhẹ, tiếp xúc được với cha mẹ. (XEM CHI TIẾT)

Theo thông tin từ Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, trong ngày 15/9, Bộ Tư lệnh Hóa học phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 10 (URENCO 10) tiếp tục duy trì, lực lượng 158 người và 24 phương tiện các loại để tổ chức thực hiện nhiệm vụ xử lý sự cố ô nhiễm tại Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông. Các lực lượng đã phối hợp tổ chức quan trắc trinh sát toàn bộ khu vực nhà máy và khu vực liên quan, tiến hành thu gom được khoảng 370 bao tải vật liệu đã bị cháy (khoảng 11,1 tấn). Công ty URENCO 10 đã vận chuyển được 3 xe sắt thép (khoảng 12,5 tấn và các loại bóng đèn, tro, sỉ khoảng 28,3 tấn). 600 lít dung dịch hóa chất đã được phun lên sắt, thép trước khi được Công ty URENCO 10 vận chuyển đến nơi quy định. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh