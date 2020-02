Bản tin 8H: Xử lý 2 cán bộ ở Cà Mau để người về từ Daegu trốn cách ly

Quảng cáo

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có ý kiến chỉ đạo đình chỉ công tác ông Nguyễn Văn Hiên, Chủ tịch UBND xã Phong Lạc và bác sĩ Nguyễn Anh Triều, Trưởng trạm Y tế xã Phong Lạc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) trong thời gian 7 ngày để làm rõ trách nhiệm trong việc buông lỏng cách ly người từ vùng dịch trở về. Hai cán bộ này liên quan đến trường hợp chị V.T.H (sinh năm 1988, trú tại ấp Tân Thành, xã Phong Lạc) từ Daegu (tâm dịch Covid-19 của Hàn Quốc) về Việt Nam từ ngày 25/2, rồi quay lại Hàn Quốc vào tối 28/2 dù còn trong thời gian cách ly tại nhà.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt nắng ấm tại miền Bắc sẽ kết thúc trong 3 ngày tới. Các ngày 1-3/3, khu vực tiếp tục duy trì kiểu thời tiết có nắng nhẹ, nền nhiệt cao ở ngưỡng 26-28 độ C. Khoảng ngày 3/3, một đợt không khí lạnh mới tiếp tục tác động đến khu vực khiến nhiệt độ giảm xuống ngưỡng 19-23 độ C, trời chuyển lạnh. Đợt lạnh này có đặc điểm là gây mưa rào và dông cho Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế. Sau đó, các khu vực này sẽ chuyển rét trong khoảng ngày 5/3 nhưng không kéo dài.

Khoảng hơn 10h ngày 29/2, ôtô tải đầu kéo mang biển số Nghệ An, do tài xế Phạm Đình Tuân (31 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển, đi qua đường bộ dân sinh cắt đường sắt Bắc – Nam thuộc cung đường chợ Sy (huyện Diễn Châu, Nghệ An), nhưng không may chết máy. Đúng lúc này đoàn tàu hàng AH1 chạy hướng Hà Nội-TP.HCM đang lao tới. Lo sợ tai nạn, nhân viên đường sắt Dương Văn Kiên đã chạy lên đường sắt hướng đoàn tàu đang lao tới để ra tín hiệu. Lái tàu đã kịp phanh dừng cách vị trí xe mắc kẹt khoảng 70 mét.

Chiều 29/2, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, cảnh sát đang khẩn trương truy tìm 2 ô tô bật đèn pha gây chói mắt rồi chạy ngược chiều trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Do buổi tối và 2 xe đó lại bật đèn pha nên mọi người và các phương tiện giám sát không thể nhìn thấy biển số xe. Được biết, hai ô tô trên lưu thông vào khoảng 3h cùng ngày tại đoạn gần nút giao IC 11 thuộc địa phận huyện Hạ Hòa (Phú Thọ).

Trong Nghị quyết 20/NQ-CP mới ban hành của Chính phủ, Bộ Y tế áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 và chỉ cho phép xuất khẩu với mục đích viện trợ, hỗ trợ quốc tế do Chính phủ Việt Nam thực hiện (tối đa 25% sản lượng cho xuất khẩu, 75% sản lượng dành cho công tác phòng, chống dịch bệnh trong nước). Không áp dụng quy định trên đối với hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư và doanh nghiệp gia công khẩu trang y tế cho thương nhân nước ngoài đã ký hợp đồng gia công trước ngày 1/3/2020.

Báo cáo mới nhất của Bộ Y tế cho thấy, đến thời điểm này, Việt Nam hiện có 81 ca nghi ngờ mắc Covid-19 đang được cách ly, theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng. Có 1.450 trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 đã được xét nghiệm loại trừ, có 6.009 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly, giám sát y tế. (XEM CHI TIẾT)

Tú Oanh