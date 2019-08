Bản tin 8H: Xuất hiện tỷ phú mới trúng giải hơn 4 tỷ đồng

Quảng cáo

Xuất hiện tỷ phú mới trúng giải hơn 4 tỷ đồng. Chiều qua (6/8), dưới sự giám sát của Hội đồng Giám sát xổ số với các đại diện đến từ Bộ Tài chính, Bộ Công an và Bộ VHTT&DL, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã thực hiện quy trình QSMT thứ 314 sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55. Theo đó, Vietlott đã không tìm ra người may mắn trúng giải Jackpot 1 trị giá 39.293.007.150 đồng. Tuy nhiên, Vietlott đã tìm ra người may mắn trúng giải Jackpot 2 trị giá 4.032.556.350 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định) với dãy số may mắn được xác định gồm: 09 - 11 - 19 - 20 - 26 - 42 và con số đặc biệt là 17. Bên cạnh việc tìm ra chủ nhân may mắn của giải Jackpot 2, cũng tại kỳ quay thưởng 314 Vietlott đã tìm ra 14 giải nhất với mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 621 giải nhì với mỗi giải trị giá 500.000 đồng và 11.635 giải ba với mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, di chuyển theo hướng Đông Bắc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới trên biển đông, hồi 1 giờ ngày 7/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo từ 1 giờ ngày 7/8 đến 1 giờ ngày 8/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 1 giờ ngày 8/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) 30km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Một học sinh tiểu học tử vong do bị bỏ quên trên xe. Khoảng 16h ngày 6/8, bố mẹ của cháu L.H.L (6 tuổi) nhận được tin báo của giáo viên chủ nhiệm rằng, không thấy cháu L. đâu. Khi gia đình đến trường, cô giáo mới thừa nhận để quên L. trên xe buýt đưa đón của trường, lúc phát hiện thì cháu bị bất tỉnh, phải vào bệnh viện E cấp cứu. Tuy nhiên, cháu L. không qua khỏi. Theo bác ruột, L.G.L năm nay vào học lớp 1 lớp Tokyo trường quốc tế Gateway, mới đi học được ngày thứ hai thì xảy ra chuyện. Bà Trần Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường quốc tế Gateway, đã có mặt tại bệnh viện E gửi lời xin lỗi đến gia đình và thừa nhận do nhà trường đã tắc trách để quên bé L.H.L trên xe ôtô. Trường cũng đăng thông báo nhận trách nhiệm trên trang web chính thức. Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ. (XEM CHI TIẾT)

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư đề nghị thi hành kỷ luật 10 đảng viên, quân nhân. Sáng 6/8, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương (UBKT QUTƯ), nhiệm kỳ 2015-2020 đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 13, do Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm UB chủ trì. Tại kỳ họp, UB đã xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 10 đảng viên, quân nhân vi phạm kỷ luật của Đảng, kỷ luật Quân đội và pháp luật Nhà nước. Cụ thể, kỷ luật về Đảng: Khai trừ 5 đảng viên; kỷ luật Quân đội: tước danh hiệu quân nhân: 7; giáng cấp bậc quân hàm: 2; cách tất cả các chức vụ: 1.

Điện Biện xem xét kỷ luật Chủ tịch UBND huyện và nhiều cán bộ chủ chốt. Tại kỳ họp thứ 36, UBKT Tỉnh ủy Điện Biên xem xét thi hành kỷ luật đảng đối với một số đảng viên thuộc Đảng bộ các huyện: Mường Nhé, Mường Chà, Nậm Pồ. Căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Điện Biên quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 4 cán bộ chủ chốt huyện Mường Nhé. Những cán bộ bị kỷ luật gồm các ông: Lù Văn Thanh - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Văn Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; Trần Ngọc Kiên - Huyện ủy viên, Trưởng phòng giáo dục và Đào tạo huyện; Trần Quyết Thắng - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Nội vụ huyện Mường Nhé.

Tìm thấy thêm 2 thi thể, còn 8 người mất tích do lũ cuốn ở Thanh Hóa. Chiều 6/8, trả lời VTC News, ông Lữ Văn Hà, Phó Bí thư Đảng ủy xã Na Mèo (huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thêm 2 thi thể bị lũ cuốn vào ngày 3/8 tại bản Sa Ná. Nạn nhân được xác định là Hà Văn Quỳnh (10 tuổi, người bản Sa Ná, xã Na Mèo) và bà Lò Thị Quản (36 tuổi). Hà Văn Quỳnh là con trai của anh Hà Văn Vân (29 tuổi). Gia đình anh Vân có 6 người mất tích trong trận lũ kinh hoàng ở Sa Ná xảy ra vào ngày 3/8. Anh Vân là thành viên duy nhất trong gia đình may mắn thoát nạn vì đi làm thuê trong thành phố. Như vậy, hiện nay bản Sa Ná vẫn còn 8 người mất tích và lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm.

Sở Du lịch TP tặng vé khứ hồi cho du khách Nhật bị xích lô "chém" 2,9 triệu đồng. Tối 6/8, lãnh đạo Sở Du lịch TP.HCM cho biết, sau khi nhận được thông tin công an đã tìm ra người đạp xích lô "chém" của cụ Oki Toshiyuki 2,9 triệu đồng cho cuốc xích lô 5 phút dạo Sài Gòn, Sở sẽ tặng cụ Oki Toshiyuki (83 tuổi, sống tại Tokyo) cặp vé khứ hồi của Vietnnam Airlines để cụ cùng người thân quay lại thăm quan Việt Nam. Cũng trong ngày, cơ quan CSĐT Công An Q.1 (TP.HCM) đã ra quyết định tạm giữ hình sự người đạp xích lô, tên Phạm Văn Dũng (49 tuổi, ngụ Q.4), "chặt chém" du khách để điều tra, làm rõ về hành vi “cướp giật tài sản”. Bước đầu, ông Dũng đã thừa nhận hành vi chiếm đoạt 2,9 triệu đồng từ du khách Nhật Bản.



Tú Oanh