Bản tin 8H:Mỹ cáo buộc Triều Tiên tra tấn sinh viên vì ăn cắp áp phích

Otto Warmbier đã đâm đơn kiện về việc con trai của họ đã bị tra tấn trong thời gian ở Triều Tiên. Đài này cũng nói, có bằng chứng mới cho thấy Otto bị đánh đập tại Triều Tiên. Các bác sỹ cho biết sinh viên này bị tổn thương não diện rộng (xem chi tiết). Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 27/10 cho biết, bác sỹ của bệnh viện Triều Tiên phản đối lại cáo buộc mới nhất về việc sinh viên người Mỹ Otto Warmbier bị tra tấn tại Triều Tiên. Thông tin này được đưa ra vài giờ sau khi Đài VOA của Mỹ đưa tin, gia đình sinh viên).

Qua trích xuất camera an ninh, công an thấy 1 nam thanh niên điều khiển xe máy tới cây xăng, rồi dừng lại gọi điện thoại cho ai đó nhiều lần nhưng không được. Bất ngờ thanh niên này đập vỡ chiếc cốc thủy tinh rồi tự cắt tay, chân. Theo ông Bùi Văn Hồng, Chủ tịch UBND xã Lạc Hưng, nam thanh niên tên là Bùi Văn T. (SN 1995, ngụ xã Hữu Lợi, huyện Yên Thủy (xem chi tiết). Khoảng 2 giờ sáng (28/10) cùng ngày, Công an huyện Yên Thủy nhận được tin báo 1 người dân ở xã Lạc Hưng (huyện Yên Thủy) phát hiện 1 nam thanh niên nằm bất động trên vũng máu tại cây xăng xã này, nên đã cử lực lượng tới làm rõ nguyên nhân.Theo ông Bùi Văn Hồng, Chủ tịch UBND xã Lạc Hưng, nam thanh niên tên là Bùi Văn T. (SN 1995, ngụ xã Hữu Lợi, huyện Yên Thủy (

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin nhận định về các hệ thống phòng không Nga so với các hệ thống phòng không phương Tây rằng ". Quan chức Bộ Quốc phòng Nga cũng lưu ý rằng, những đặc tính như khoảng cách phát hiện mục tiêu, khoảng cách tiêu diệt, tầm xa, độ cao, cận biên… cũng là thước đo đối với các hệ thống phòng không trong tác chiến hiện đại (xVKSND tỉnh Sơn La vừa ra cáo trạng truy tố Trương Tuấn Dũng (SN 1960) - nguyên Phó GĐ Sở Tài chính tỉnh Sơn La cùng 16 đồng phạm trong vụ án vi phạm bồi thường đất tại khu vực nhà máy thủy điện Sơn La. Trong đó, ông Dũng và 13 người bị truy tố về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.Nhưng trên đó sẽ xuất hiện đôi cánh, trong khi bộ càng bánh đáp được thu vào trong chuyến bay. Tổ lái trực thăng được bố trí giống như trên trực thăng Ka-52. Ngoài phiên bản chiến đấu, còn có phương án được giới thiệu dành cho việc vận chuyển hành khách (Ghi nhận ngày 24/10,Trong trường hợp này những chiếc xe cấp cứu đang đỗ tại sân Bệnh viện Hòa Bình có thể coi là xe cấp cứu “dù”. Nhóm người điều hành tại đây cho biết, những chiếc xe đỗ tại đây đều là xe “chuẩn” của bệnh viện. Bệnh nhân có nhu cầu, tổ xe sẽ điều xe đưa cáng đón tận giường bệnh (Phiên chất vấn giữa nhiệm kỳ lần này được xem như một hình thức “hậu giám sát” việc thực hiện lời hứa của các tư lệnh ngành. Họ đã làm được gì, chưa làm được gì và sẽ cam kết những gì trong thời gian tới?... Đây là mối quan tâm lớn của các đại biểu Quốc hội trước khi bước vào phiên chất vấn.Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc chia sẻ về dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi hơn 34 nghìn tỷ đồng “vừa mưa đã hỏng” rằng : " Dự án không đảm bảo có thể có mấy lý do: Một là do vật liệu không đảm bảo, hai là do quá trình thi công không đúng, và thứ 3 có thể không phải do phần nền, mà rơi vào phần mặt, nên có thể cấp phối không đúng.khối lượng, chất lượng công trình, đưa vật liệu không đúng, hay chế độ chính sách không đúng quy định làm tăng giá thành…").

Lộc Liên

Tổng hợp