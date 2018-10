Bản tin 8h:Tội phạm ma tuý điên cuồng “đấu súng” chống lại cảnh sát

Để đảm bảo an toàn cho người dân và lực lượng đánh án, cảnh sát nổ súng trấn áp. Khoảng 1 giờ đồng hồ đấu súng, nhóm đối tượng lợi dụng đêm tối, sự quen thuộc địa hình nên bỏ trốn vào rừng sâu. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện một đối tượng bị trúng đạn tử vong, bên cạnh là một khẩu AK còn 12 viên đạn, tay cầm đèn pin và 2 quả lựu đạn. Kiểm tra trên người đối tượng, cảnh sát tiếp tục phát hiện 3 bánh heroin, 12.000 viên ma túy tổng hợp (

Tư liệu công khai cho thấy, Chu Xuân Vũ sinh tháng 7/1968, người tỉnh An Huy, Trung Quốc, trước nay chỉ công tác trong tỉnh này. Theo cáo trạng,riêng số tiền kiếm chác được qua giao dịch nội bộ cổ phiếu phi pháp đã tới 350 triệu NDT (1.225 tỷ VND), khiến ông ta trở thành “Cổ thần” (Thần chơi chứng khoán). Trong quá trình xét xử, cơ quan công tố đã đưa ra các chứng cứ, bị cáo và luật sư biện hộ đã tiến hành tranh biện; cuối cùng Chu Xuân Vũ đã phát biểu bày tỏ nhận tội, hối tội; mức án phạt sẽ được công bố vào dịp khác (Theo hãng tin BBC, vụ xả súng xảy ra vào khoảng 10h ngày 27/10 giờ địa phương (22h giờ Hà Nội) tại giáo đường Do Thái Tree of Life ở khu Squirrel Hill, thành phố Pittsburg, bang Pennsylvania. Nhiều người thương vong, phát ngôn viên Sở Cảnh sát Pittsburgh cho biết, đồng thời xác nhận ba sĩ quan cảnh sát nằm trong số đó. Tay súng đã đầu hàng và đang bị giam giữ, tuy nhiên cảnh sát vẫn yêu cầu người dân xung quanh nên ở trong nhà. Nghi phạm là một người đàn ông da trắng.

Bác Nguyễn Văn Bổn sinh sống gần đó phiền muộn chia sẻ: Mỗi ngày có tới hàng ngàn lượt xe qua lại đèo Mimosa. Thế nhưng con đèo này ít được duy tu bảo dưỡng nên mặt đường bong tróc, nát bét. Mỗi lần trời mưa to, các ổ trâu, ổ voi trở thành những cái bẫy chết người trên đường. Mấy năm gần đây đã có cả chục vụ tai nạn dẫn đến thương vong. Có lần, một thanh niên đang chạy xe máy thì vấp ổ gà, ngã ra đường, không may bị xe tải phía sau cán qua tử vong tại chỗ. Lần khác thì xe tải lật nhào, đè chết người đi xe máy (xem chi tiết).

Trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội ngày 27/10, Đại biểu (ĐB)Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) bày tỏ nỗi lo về hiện tượng “cài cắm người” trong quá trình cổ phần hoá, dẫn đến nguy cơ tạo ra những “Vũ nhôm” khác. Ông đề nghị cần có ngay thể chế, chính sách để bịt lỗ hổng trong cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước và tăng cường kiểm toán, thanh tra, điều tra để ngăn chặn thất thoát tài sản nhà nước. Đồng thời, về phương thức xử lý 12 dự án thua lỗ nghìn tỷ ngành Công Thương, ĐB Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) cho rằng, đối với những dự án thua lỗ lớn, không vực dậy được thì nên cho phá sản (xem chi tiết).