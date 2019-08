Băng qua nước xiết giải cứu gần trăm người dân bị cô lập

Quảng cáo

Lũ đột ngột tràn về cuốn phăng các cây cầu khiến 41 người đi làm vườn bị mắc kẹt ở phía bên kia suối Đạ Nghịt (xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) và 45 người bị cô lập ở khu vực gần cầu treo, tổ dân phố Đan Kia (thị trấn Lạc Dương), trong đó có gần chục đứa trẻ.

Dùng dây cáp và ròng rọc giúp người dân vượt suối

Lực lượng cứu hộ đã đưa ca nô vào để ứng cứu những người bị mắc kẹt nhưng không thành công vì nước dâng cao và chảy xiết. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Lâm Đồng đã phải băng mình qua dòng nước xiết, thiết lập hệ thống cáp, ròng rọc, rọ và đai bảo vệ rồi lần lượt kéo từng người vượt suối an toàn.

Em bé được giải cứu khỏi vùng bị lũ "vây"

Sau khi hỗ trợ lực lượng cứu hộ vật lộn với lũ cả ngày trời để cứu gần cả trăm người, đến khi nước rút, hàng chục cán bộ, chiến sĩ do Thượng tá Nguyễn Văn Lân (Phó Trưởng Công an huyện Lạc Dương) dẫn đầu đã đến xã xã Đưng K’nớ (xã vùng sâu, vùng xa với hơn 90% là người dân tộc thiểu số) để giúp dân dựng lại căn nhà bị lũ kéo sập hoặc xiêu vẹo, thu dọn rác, bùn đất… do lũ để lại.

Hỗ trợ dân sửa nhà

Các anh phối hợp lực lượng công an, dân phòng, thanh niên tình nguyện giúp dân dựng cột, lợp mái nhà, giải phóng lớp bùn đất tràn vào nhà... Một số người hỗ trợ dân khiêng đồ đạc từ nơi tránh lũ trở về nhà.

Dọn bùn đất

Theo thống kê của cơ quan chức năng, xã Đưng N’nớ có 13 căn nhà bị sập hoặc xiêu vẹo, cần phải khắc phục sau lũ.

Làm nhà mới

UBND huyện Lạc Dương cho biết chưa bao giờ lũ hoành hành gây thiệt hại lớn như vậy: Cả trăm căn nhà và hàng trăm héc ta cây trồng bị ngập, trong đó 15 căn hư hỏng hoàn toàn; 2 ha nhà kính bị hư hỏng; hàng trăm tấn cá tầm giá trên dưới 300 ngàn đồng/Kg bị cuốn trôi; 3 cây cầu dân sinh trôi theo dòng lũ dữ… ước tổng thiệt hại khoảng 77 tỷ đồng.

Lũ dữ gây hậu quả nặng nề ở Lạc Dương

Kim Anh