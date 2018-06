Bánh ú, lá xông nhộn nhịp xuống đường dịp tết Đoan Ngọ ​

Dạo quanh một số chợ như Bàn Cờ (Q.3), Thị Nghè (Q. Bình Thạnh), Lê Văn Quới (Q. Bình Tân)... gần như sạp hàng nào cũng treo đầy các bó lá trừ tà, bánh ú nước tro, cơm rượu... Đây là những mặt hàng “thiết yếu” trong ngày Tết Đoan Ngọ nên giá cũng tăng nhẹ.

Cụ thể: bánh tro đủ loại (không nhân, nhân ngọt, nhân mặn, bánh lớn, bánh nhỏ) có giá từ 40.000-80.000 đồng/chục; cơm rượu làm từ nếp Bắc, nếp cẩm… đựng trong ly, hộp nhựa giá từ 20.000-50.000 đồng/hộp; bó lá trừ tà giá từ 8.000-10.000 đồng/bó.

Cơm rượu đắt hàng dịp này, giá từ 20.000-50.000 đồng/hộp

Còn ở khu vực người Hoa ở Q.5 và Q.6 trên những đoạn đường Nguyễn Trãi, Lão Tử, Gia Phú…, nhiều xe đẩy xếp hàng có bán bánh ú tro loại lớn, giá 110.000 đồng/chục; bánh bá trạng nhân nấm đông cô, thịt heo, tôm khô, lạp xưởng có thêm một, hai trứng muối giá 40.000 - 55.000 đồng/cái trọng lượng từ 250 - 350g.

Có một điểm dễ nhận thấy là tuy chợ Tết Đoan Ngọ tấp nhộn nhịp, tấp nập, nhưng hầu như giá cả ổn định. Năm nay, nhiều loại trái cây trúng mùa tràn ngập chợ, giá rẻ nên thu hút đông người mua.

Bánh ú lá tro là món không thể thiếu dịp tết Đoan Ngọ

Bánh có giá từ 60.000-110.000 đồng/chục, tùy lớn nhỏ

Vải được các bà nội trợ chọn mua cúng nhiều nhất vì màu sắc đỏ đẹp, trái tròn đầy. Chị Hải (ngụ P.4, Q.3) cho biết: “Năm nay trái cây là mặt hàng nhiều nhất và giá cũng rẻ nhất tại chợ. Vải thiều loại 1 chỉ khoảng 30.000 đồng/ký. Tôi tranh thủ mua nhiều để cúng tổ tiên, đồng thời làm mứt vải để dùng dần cả năm”. Ngoài vải, chôm chôm cũng có giá mềm: 15.000 đồng/kg chôm thường, 25.000-30.000 đồng/kg chôm nhãn, chôm Thái; xoài giá 20.000 đồng/kg; măng cụt đầu mùa giá khá cao, từ 60.000-80.000 đồng/kg...

Lá xông có giá 10.000 đồng/bó

Người ta thường mua về treo trước cửa nhà với quan niệm xua đuổi tà ma

Hoa tươi dịp này cũng rất hút khách, nhưng giá vẫn ổn định. Người mua chọn nhiều nhất là hoa huệ, hoa ly, hoa cúc... giá chỉ 25.000-30.000 đồng/bó. Tuy nhiên, theo anh Hà (tiểu thương chợ Thị Nghè) cho biết, đây là giá đã nhích nhẹ từ 2.000 đồng – 3.000 đồng/bó. Nguyên nhân là do nhà vườn vừa cắt hoa bán dịp mùng Một hàng tháng nên hoa còn lại ít, trong khi lượng người mua tăng nên giá hoa có cao hơn so với ngày thường.

Hoa hút hàng

Do đang mùa trái cây nên tất cả đều có giá rất rẻ

Đủ loại trái cây tràn ngập chợ phục vụ khách hàng

Không chỉ hoa, trái cây không tăng giá, mà thịt heo, vịt, gà… giá cả cũng ổn định hoặc tăng nhẹ. chị Nguyễn Thu Lan, P. An Lạc, Bình Tân nói: “Mọi năm, tôi thường mua gà sống từ mấy ngày trước về nuôi trong nhà, chờ đến mùng Năm mới đem ra giết thịt. Lý do là mua sớm sẽ rẻ hơn so với ngày Tết Đoan Ngọ. Nhưng năm nay lại khác, giá gà vịt vẫn giữ nguyên giá cũ”.

Hiện, vịt sau khi làm sạch lông được bán với giá 70.000-75.000 đồng/kg, thịt gà ta giá 120.000-150.000 đồng/kg, thịt heo giá 100.000-120.000 đồng/kg tùy loại…

Uyên Phương