‘Bão bụi’ bao trùm sân bay Phú Bài: Tạm dừng thi công dự án nhà ga T2

Ngày 22/7, các hoạt động thi công liên quan dự án nhà ga T2 thuộc Cảng hàng không Quốc tế (HKQT) Phú Bài (thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) đã phải tạm dừng theo văn bản chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam, nhằm kiểm tra, rà soát vấn đề an toàn và vệ sinh môi trường trong khu vực sân bay này.

"Bão bụi" xảy ra chiều 16/7 tại sân bay Phú Bài.

Trước đó, như tin đã đưa, dự án mở rộng sân bay Phú Bài (thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) trong giai đoạn thi công gây nên tình trạng mất an toàn giao thông đường bộ, ô nhiễm môi trường và có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn bay.

VIDEO: Quốc lộ 1 đầy bùn bẩn chưa từng thấy đoạn qua cổng công trường nhà ga T2 sân bay Phú Bài (thực hiện Ngọc Văn)

Đáng chú ý nhất là vào chiều 16/7, tại khu vực sân đỗ của sân bay quốc tế Phú Bài bỗng xuất hiện dày đặc những đám bụi lớn. Thời điểm bụi xuất hiện dày đặc tại sân bay Phú Bài vào khoảng 18h chiều tối 16/7.

Bụi dày đặc do xe công trình làm rơi vãi đất gây mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua gần trước cổng vào công trường nhà ga T2 sân bay Phú Bài. Thực trạng này gây bức xúc cho người dân địa phương.

Thời điểm trên, tại sân bay Phú Bài có máy bay chở khách dừng đỗ, nhiều xe ô tô vào bên trong làm nhiệm vụ. Lúc này, bụi từ công trường xây dựng nhà ga T2 gần đó phát tán lên dày đặc, che mờ luôn chiếc xe thang dùng để chở hành khách. Toàn bộ cảnh vật phía sau chiếc máy bay cũng bị bụi mù dày đặc che lấp. Đây là một hình ảnh hết sức đáng sợ tại khu vực các máy bay dân dụng thường xuyên cất, hạ cánh trong ngày...

Sau khi báo chí phản ánh thực trạng nêu trên, Cục hàng không Việt Nam (Bộ GTVT) đã có văn bản gửi Cảng vụ Hàng không miền Trung và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam về việc tạm ngừng thi công, kiểm tra, rà soát việc đảm bảo an ninh an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công nền đất và móng cọc nhà ga, thí nghiệm cọc nhà ga dự án "xây dựng nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Phú Bài".

Bùn loãng lênh láng trên mặt Quốc lộ 1 đoạn gần cổng sân bay Phú Bài.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Cảng vụ Hàng không miền Trung triển khai ngay các thủ tục thông báo cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công tạm ngừng thi công theo quy định. Chủ đầu tư và đơn vị thi công chỉ được phép tiếp tục thi công khi làm rõ được nguyên nhân, có biện pháp khắc phục và được Cục Hàng không Việt Nam chấp thuận.

Rửa đường bẩn do xe công trình gây ô nhiễm tạo nên dòng suối bùn đặc sệt chạy dọc Quốc lộ 1.

Cảng vụ Hàng không miền Trung có trách nhiệm kiểm tra toàn diện việc tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường trong khi thi công dự án nói trên. Làm việc với chủ đầu tư, đơn vị thi công và các cơ quan, đơn vị có liên quan để làm rõ nguyên nhân sự việc, đánh giá việc tuân thủ quy định về an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường của chủ đầu tư, đơn vị thi công; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Báo cáo Cục hàng không Việt Nam các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để hoàn thiện biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường tại Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài.

Các biển quảng cáo, hộp trang trí trên cửa ngõ phía Nam TP Huế, đoạn gần lối vào công trường nhà ga T2, nhuốm đầy bùn bẩn.

Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu Tổng Công ty Hàng không Việt Nam chỉ đạo nhà thầu thi công toàn bộ các hạng mục thuộc dự án nói trên; phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Trung rà soát lại phương án tổ chức thi công, biện pháp bảo đảm an ninh an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công và báo cáo lại Cục Hàng không Việt Nam để điều chỉnh biện pháp tổ chức thi công theo kết quả rà soát, đánh giá nhằm khắc phục tình trạng trên.

Sau chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam, theo ghi nhận của PV Tiền Phong, trong ngày 22/7, các hoạt động thi công tại dự án nhà ga T2 Cảng HKQT Phú Bài đã tuân thủ tạm dừng. Đoạn Quốc lộ 1 đi qua sân bay Phú Bài cũng được nhân viên vệ sinh đường bộ cào dọn bụi, đất tích tụ trên mặt đường do xe tải công trình gây ra để chuyển đi nơi khác. Mặt đường cũng đã được xịt rửa sạch hơn trước.

Phương tiện xe máy chuyên dụng phục vụ thi công dự án nhà ga T2 sân bay Phú Bài đã ngưng hoạt động. Ảnh: Văn Minh

Theo ông Phan Bồng, Phó Trưởng phòng TN&MT thị xã Hương Thủy, gần đây, trong quá trình thi công dự án, nhiều người dân phản ánh tình trạng gió bụi ảnh hưởng đến môi trường khu vực.

Nhiều lần ban ngành chức năng địa phương kiểm tra và đề nghị đơn vị thi công có những giải pháp bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, các phương tiện phục vụ san lấp mặt bằng vẫn để tình trạng gió bụi xuất hiện ảnh hưởng đến môi trường sinh hoạt, cũng như phương tiện giao thông qua lại, nhất là đoạn QL1A qua khu vực phía nam phường Phú Bài.

Ngọc Văn