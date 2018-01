Buổi lễ sẽ có sự tham dự của Chủ tịch nước Trần Đại Quang; các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia HCM Nguyễn Xuân Thắng; các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Tổng Biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các Ban, Bộ, Ngành, đoàn thể ở Trung ương, các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước.



Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” được phát động từ 4/1/2017 theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam tại TP Cần Thơ nhằm cụ thể hóa Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, qua đó phát huy mạnh mẽ sự tham gia của người dân và toàn xã hội, trong đó có vai trò hết sức quan trọng và tiên phong của các cơ quan báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.



Sau một năm phát động, với sự tham gia nhiệt tình, tâm huyết của các nhà báo, các cơ quan báo chí, Ban Tổ chức Giải đã nhận được 1.126 tác phẩm báo chí ở các loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình.



Trên tinh thần làm việc, công tâm, khách quan, thông qua hình thức bỏ phiếu kín, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải, Hội đồng giám khảo đã lựa chọn được 31 tác phẩm báo chí để trao trao 2 giải A, 7 giải B, 10 giải C, 12 giải khuyến khích.



Hai tác phẩm Cuộc đại phẫu những "khối u" nghìn tỷ… của nhóm tác giả Thu Hà, Quang Hưng, Hoàng Anh, Ngọc Long, Ngô Quang Dũng, Đặng Giang, Thanh Phong - Báo Nhân Dân và loạt bài Chống được "chạy" sẽ thành công của tác giả Nguyễn Hòa Văn - Tạp chí Người làm báo được trao giải A trong thể loại báo in và báo điện tử.



Loạt bài viết 5 bài về Vụ việc tại Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu của tác giả Trần Quốc Trung - Báo Đại Đoàn Kết được trao giải B trong thể loại báo in.



Theo đánh giá của Hội đồng giám khảo, các tác phẩm tham dự giải, đặc biệt là các tác phẩm được chọn vào chung khảo, được trao giải có chất lượng nghiệp vụ tốt, thông tin sắc bén, trung thực, thể hiện trách nhiệm cao của các nhà báo, tinh thần dấn thân, bất chấp mọi khó khăn, nguy hiểm để có được các tác phẩm báo chí hay, có tính chiến đấu cao và tính nhân văn sâu sắc.



Tại buổi Lễ trao Giải, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và Ban Chỉ đạo Giải Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng sẽ chính thức phát động “Giải báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ 2, năm 2018-2019.



Trung Hiếu

Theo Đại đoàn kết