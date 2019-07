Bảo đảm quyền lợi người mua nhà chung cư Mường Thanh

Chiều 23/7, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Lê Tự Lực - Phó Chánh văn phòng UBND thành phố Hà Nội cho biết, UBND thành phố giao cho Thanh tra thành phố Hà Nội thành lập đoàn thanh tra toàn diện việc đầu tư quản lý các dự án trên địa bàn của doanh nghiệp số 1 tỉnh Điện Biên và Công ty cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu Bemes đầu tư hoặc hợp tác đầu tư.

Trước đó, Thanh tra thành phố nêu rõ và cụ thể các sai phạm đối với 10 dự án trên địa bàn thành phố do doanh nghiệp số 1 tỉnh Điện Biên và Công ty cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu Bemes đầu tư hoặc hợp tác đầu tư. UBND thành phố Hà Nội có chỉ đạo thanh tra chuyển hồ sơ vụ việc sang Công an thành phố Hà Nội để điều tra đối với sai phạm, xử lý theo quy định. Hiện Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án và đang trong quá trình điều tra, xử lý vụ việc.

Về việc thu hồi sổ đỏ, ngày 16/7, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội dừng ngay việc thu hồi sổ đỏ và chủ động làm việc với Bộ TN&MT để xin hướng dẫn. “Tới đây trên cơ sở kết luận của cơ quan điều tra và chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ đạo xử lý trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan. Đồng thời xem xét, giải quyết việc cấp giấy chứng nhận cho người đã mua nhà ở, bao gồm cả các trường hợp tại các dự án có vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người mua nhà”, ông Lực nói.

Ông Lê Tuấn Định, Phó giám đốc Sở TN&MT Hà Nội thừa nhận việc thu hồi sổ đỏ trong thời gian các cơ quan chức năng và cấp có thẩm quyền xử lý các sai phạm tại Tập đoàn Mường Thanh là không đúng. Ông Định cho biết thêm, sau khi có chỉ đạo tạm dừng, Sở TN&MT Hà Nội đã dừng thu hồi sổ đỏ chung cư Mường Thanh. Đồng thời, khôi phục giá trị pháp lý cho toàn bộ những sổ đỏ của chung cư Mường Thanh đã bị thu hồi.



Trần Hoàng