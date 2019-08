Bão số 3 chuyển hướng, nhiều khả năng đổ bộ vào Móng Cái

Quảng cáo

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 3 giờ vừa qua, bão số 3 di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc. Vào 13 giờ chiều nay, tâm bão cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 340km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 170km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và đi vào khu vực phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 13 giờ chiều mai (2/8), tâm bão ngay phía Đông Móng Cái (Quảng Ninh). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10km, khoảng chiều đến tối mai đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ninh đến Thái Bình với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10-11 sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ chiều Thứ Bảy, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão số 3, các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng từ sáng mai có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10-11. Các tỉnh ven biển từ Thái Bình đến Thanh Hóa từ trưa mai (02/8) có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9-10.

Cũng do ảnh hưởng của bão số 3, từ đêm nay đến Chủ Nhật, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 200-400mm/đợt).

Khu vực Hà Nội có mưa, từ chiều và đêm mai (2/8) có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm), từ chiều tối mai có gió mạnh dần lên cấp 5, giật cấp 6-7.

Trước đó, trong 6 giờ buổi sáng, bão số 3 hầu như ít dịch chuyển, cho thấy cơn bão này có diễn biến rất phức tạp và quỹ đạo khó lường. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, bão số 3 có khả năng đổ bộ theo 3 hướng. Khả năng cao nhất là đổ bộ vào các tỉnh Bắc Bộ từ Quảng Ninh đến Hải Phòng. Hướng thứ 2 bão đi dọc biên giới phía bắc giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hướng thứ 3 là bão men theo khu vực ven biển xuống đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Mặc dù có nhiều kịch bản sự khác nhau về cường độ và quỹ đạo song cơn bão số 3 được nhận định sẽ gây ra một đợt mưa to đến rất to cho các tỉnh Bắc Bộ, trước tiên ở Đông Bắc sau đó Việt Bắc, Tây Bắc và đồng bằng Bắc Bộ rồi lan rộng đến Thanh Hóa, Nghệ An. Mưa to nhất tập trung đêm Thứ Sáu sang ngày Thứ Bảy.

Nguyễn Hoài