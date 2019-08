Bão số 3 đi men bờ biển nhiều tỉnh, vùng tác động mở rộng đến Thanh Hóa

Quảng cáo

Phóng viên có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia về cơn bão số 3 (tên quốc tế là WIPHA).

Thưa ông, diễn biến của bão số 3 trong sáng nay và dự báo những giờ tới như thế nào?

Sáng nay, bão số 3 đi vào khu vực phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ. Khi vượt qua bán đảo Lôi Châu đi vào vịnh Bắc Bộ, bão số 3 di chuyển rất chậm. Thậm chí sáng nay (2/8), bão gần như ít dịch chuyển. Đến 13h chiều nay, bão cách Móng Cái khoảng 100km, cách Hải Phòng khoảng 230km, cách Nam Định khoảng 320km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên (khoảng 150km tính từ tâm bão).

Dự báo trong chiều tối nay và ngày mai, bão số 3 sẽ di chuyển theo hướng Tây sau đó có khả năng đổi hướng Tây Tây Nam đi men dọc ven biển các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Đêm nay, bão khả năng đi vào khu vực đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10-11. Bão sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam rồi đi sâu vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ.

Vùng ảnh hưởng của bão số 3 như thế nào, thưa ông?

Các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng từ chiều nay (2/8) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10-11. Vùng ven biển hai tỉnh đề phòng nước dâng do bão kết hợp với triều cường cao từ 4,0-4,5m. Các tỉnh ven biển từ Thái Bình đến Thanh Hóa, chiều tối nay có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9-10.

Về mưa, từ nay đến Chủ Nhật (4/8), ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa là 200-400mm/đợt).

Thủ đô Hà Nội từ hôm qua (01/8) đã chịu ảnh hưởng rìa xa phía Tây cơn bão số 3 nên có mưa vừa, mưa to lượng mưa ở Ba Vì, Sơn Tây là 13mm, Láng là 26mm, Hoài Đức là 31mm, Hà Đông là 34mm. Trong khoảng thời gian từ sáng tới trưa nay, Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, nhưng từ đêm nay đến hết Chủ Nhật, Hà Nội mưa to dần, trong khoảng từ sáng mai đến hết đêm mai sẽ có mưa to đến rất to với lượng mưa lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm. Trong những cơn mưa dông cần phải đề phòng hiện tượng gió giật, ngập úng.

Vấn đề lưu tâm nhất về ảnh hưởng của bão thời điểm này là gì, thưa ông?

Do bão số 3 di chuyển chậm nên thời gian tác động của bão đối với các khu vực ven biển kéo dài, ngoài ra bão được dự báo đi men theo bờ biển nhiều tỉnh nên vùng tác động mở rộng từ Quảng Ninh kéo dài đến bắc Thanh Hóa và các đảo lân cận.

Trận bão này gây mưa lớn nên trên sông suối khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3-6m, hạ lưu từ 1-3m. Mực nước đỉnh lũ trên sông Thao có khả năng đạt mức báo động (BĐ)2; sông Hoàng Long và thượng lưu sông Mã (Thanh Hóa) đạt mức BĐ1-BĐ2; thượng lưu sông Lô, lưu lượng đến hồ Hòa Bình trên sông Đà, thượng lưu sông Thái Bình, sông Bằng Giang và hạ lưu sông Mã đạt mức BĐ1; hạ lưu sông Cả (Nghệ An) còn dưới mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng ở nhiều tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An.Nguy cơ xảy ra ngập úng tại các đô thị vùng Đồng Bằng Bắc Bộ, đặc biệt là các thành phố Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Ninh Bình, Phủ Lý và Hà Nội.

Xin cảm ơn ông!

- Nguyễn Hoài