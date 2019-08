Bão số 3 đổ bộ khu vực bắc Quảng Ninh, gió giật cấp 9

Vùng tác động của bão số 3 mở rộng đến Thanh Hóa

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng từ chiều nay (2/8) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10-11. Vùng ven biển hai tỉnh đề phòng nước dâng do bão kết hợp với triều cường cao từ 4,0-4,5m. Các tỉnh ven biển từ Thái Bình đến Thanh Hóa, chiều tối nay có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9-10.Về mưa, từ nay đến Chủ Nhật (4/8), ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa là 200-400mm/đợt).Thủ đô Hà Nội từ hôm qua (01/8) đã chịu ảnh hưởng rìa xa phía Tây cơn bão số 3 nên có mưa vừa, mưa to lượng mưa ở Ba Vì, Sơn Tây là 13mm, Láng là 26mm, Hoài Đức là 31mm, Hà Đông là 34mm. Trong khoảng thời gian từ sáng tới trưa nay, Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, nhưng từ đêm nay đến hết Chủ Nhật, Hà Nội mưa to dần, trong khoảng từ sáng mai đến hết đêm mai sẽ có mưa to đến rất to với lượng mưa lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm. Trong những cơn mưa dông cần phải đề phòng hiện tượng gió giật, ngập úng.