Bão số 4 áp sát, Hà Nội vẫn nắng nóng 36 độ C

Bão số 04 tiếp tục di chuyển chậm, trong ngày hôm nay miền Bắc vẫn nằm trong trường gió phân kỳ Bắc đến Tây Bắc tạo ra bởi rìa phía Tây hoàn lưu cơn bão số 04 vì thế trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ cũng như các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế ít mây, ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở các khu vực phổ biến từ 34-36 độ C.

Trong khi đó ở các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận ngày trời nắng, nhưng chiều và tối ở phần phía Nam các tỉnh từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, nền nhiệt cao nhất ngày mai ở khu vực này dao động trong khoảng từ 33-35 độ C.

Với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ gió mùa Tây Nam vẫn hoạt động với cường độ mạnh vì thế cả 2 khu vực này trong chiều và đêm nay đều có mưa rào và dông nhiều nơi, ở Tây Nguyên phần phía Bắc gồm 2 tỉnh Kon Tum-Gia Lai có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên từ 28-30 độ C, còn ở các tỉnh Nam Bộ từ 30-32 độ C.

LINH ANH