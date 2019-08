Bão số 4 áp sát miền Trung, Nghệ An cấm biển

Quảng cáo

Để ứng phó với cơn bão số 4 (tên quốc tế: bão Podul), Ban chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh Nghệ An đã giao các ngành chức năng khẩn trương liên lạc với các chủ tàu, ngư dân kêu gọi di chuyển vào bờ, tìm nơi tránh trú bão.

Toàn tỉnh Nghệ An có gần 4.000 tàu thuyền, 18.700 lao động trên biển. Hiện đã có 3.819 tàu thuyền đang neo bến, 36 phương tiện đang đánh bắt ven bờ đã nhận được thông tin. Có 76 tàu với 750 lao động đang neo đậu ở các tỉnh khác.

Ngoài ra, tỉnh Nghệ An cũng chỉ đạo các chính quyền địa phương khẩn trương hỗ trợ người dân thu hoạch lùa mùa hè – thu, kiểm tra hồ đập, các vi trí đê điều xung yếu.

Nghệ An cấm biển từ sáng 29/8.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 04 giờ ngày 30/8, vị trí tâm bão ở khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Nghệ An - Quảng Bình khoảng 120km về phía Đông.

Từ chiều và đêm ngày 29/8 đến ngày 02/9, có mưa vừa, mưa to đến rất to; Riêng ở Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi đặc biệt to và dông (lượng mưa cả đợt có khả năng đạt 200 - 400mm, Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi trên 400 mm). Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh Huệ