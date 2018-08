Bão số 4 đổ bộ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An

Sáng sớm nay, bão số 4 đã đổ bộ vào các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An, gây ra gió mạnh không chỉ trên biển mà cả trên đất liền các tỉnh ven biển của nước ta. Tại trạm đảo Bạch Long Vỹ, sáng sớm nay cũng đo được gió mạnh cấp 8 – 9, giật cấp 11. Theo dự báo của các chuyên gia, trong ngày hôm nay, bão sẽ đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến trưa và chiều nay, nó sẽ nằm trên khu vực biên giới Việt Lào.

Do ảnh hưởng của bão, trong ngày hôm nay, khu vực vịnh Bắc Bộ sẽ tiếp tục có gió mạnh cấp 6 – 7. Sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh. Ngoài ra, tại đây vẫn có mưa dông nhiều khiến cho tầm nhìn giảm thấp cùng một loạt các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể đi kèm. Các tàu thuyền cần hết sức lưu ý.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của bão, hôm nay, Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to với tâm mưa sẽ là khu vực Đông Bắc, đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.

Dự báo, mưa lớn sẽ còn kéo dài từ nay cho đến ngày 18/8 vì thế, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình, sông Hoàng Long từ 2-4m, các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An từ 3-7m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Đà, sông Thao, sông Hoàng Long, sông Bùi và thượng lưu sông Mã có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3, riêng sông Bưởi lên mức BĐ3 và trên BĐ3, hạ lưu sông Mã ở mức BĐ1-BĐ2; thượng lưu sông Thái Bình ở mức BĐ1.

Nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An. Ngập úng tại các vùng trũng, thấp và các đô thị thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An.

