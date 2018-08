Bão số 4 suy yếu thành áp thấp, cảnh báo lũ ở Thanh Hóa, Nghệ An

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 04 ở ven biển các tỉnh Thái Bình đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; tại Văn Lý (Nam Định) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; Sầm Sơn (Thanh Hóa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Trong ngày hôm qua (16/08) đến sáng nay, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm, một số nơi lớn hơn như Km46 (Sơn La) 215mm, Bản Chiềng (Hòa Bình) 250mm, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 116mm, Tây Hiếu (Nghệ An) 280mm, Quỳnh Lưu (Nghệ An) 250mm,…



Sáng nay (17/8), sau khi di chuyển sang khu vực phía Tây tỉnh Thanh Hóa, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.



Hồi 10 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 104,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).



Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, suy yếu và tan dần.



Tình hình lũ, lũ quét và trượt lở đất sau mưa bão còn diễn biến phức tạp, cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo lũ, lũ quét và trượt lở đất.



Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đây là tin cuối cùng về cơn bão số 04.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cũng cảnh báo lũ trên các sông ở Thanh Hóa và Nghệ An đang lên. Mực nước lúc 07h/17/8 trên các sông Bưởi tại Kim Tân 6,89m, dưới mức BĐ1;

Sông Mã tại Cẩm Thủy 17,57m, trên BĐ1 0,07m; tại Lý Nhân 7,29m, dưới mức BĐ1; Sông Cả tại Nam Đàn 2,52m, dưới mức BĐ1.



Dự báo trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục lên nhanh. Đến chiều tối nay, mực nước các sông có khả năng như sau:



Sông Bưởi tại Kim Tân lên mức 9,5m, dưới BĐ1 0,5m



Sông Mã tại Lý Nhân lên mức 10,0m, trên BĐ1 0,5m; tại Giàng lên mức 4,5m, trên BĐ1 0,5m



Sông Chu và hạ lưu sông Cả còn dưới mức BĐ1



Cảnh báo từ hôm nay đến ngày 18/8, trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình, sông Hoàng Long sẽ xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên từ 1-3m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Đà, sông Thao, sông Hoàng Long và thượng lưu sông Bùi ở mức BĐ1.



Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi các tỉnh như Sơn La, Hoà Bình, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Nghệ An. Đặc biệt là các huyện: Đà Bắc, Mai Châu (Hòa Bình); Bắc Yên, Phù Yên (Sơn La); Lang Chánh, Thường Xuân (Thanh Hóa); Con Cuông, Tương Dương (Nghệ An)



Đề phòng ngập úng ở vùng trũng thấp và các đô thị tại các tỉnh trên.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1-2

M.H