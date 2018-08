Bão số 4 vào các tỉnh Hải Phòng- Nghệ An

Bão gây mưa lớn trên diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (16/8) bão số 4 sẽ vượt bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc vào vịnh Bắc bộ. Đến 16 giờ ngày 16/8, bão sẽ nằm trên khu vực phía Đông vịnh Bắc bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) 210km, cách Thái Bình 270km và cách Vinh (Nghệ An) 410km, với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Tại cuộc họp khẩn ứng phó với bão số 4 chiều 15/8, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, nếu sớm là vào khoảng 2-3 giờ, còn muộn sẽ đến sáng 17/8, bão số 4 sẽ đổ bộ vào đất liền. Tâm bão là Hải Phòng - Bắc Nghệ An. Lúc vào bờ, bão sẽ còn mạnh ở mức cấp 8. Vùng rìa phía Bắc của bão có gió rất mạnh, ở Quảng Ninh có thể gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Tuy nhiên, theo ông Cường, đáng ngại nhất là lượng mưa lớn do bão và mưa lệch về phía Tây. Mưa cấp tập ngày hôm nay cho đến hết ngày 17/8. Khu vực mưa lớn là Đồng bằng Bắc bộ, vùng Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An với lượng mưa 250-350 mm/đợt. Với đợt mưa này, theo ông Cường, lưu vực sông Bùi (Chương Mỹ, Hà Nội)- nơi ngập lụt nặng vừa qua, có thể lên báo động 2-3. Do vậy, khu vực này có thể tiếp tục bị ngập lụt trở lại, tuy nhiên mức độ có thể nhẹ hơn đợt vừa qua.

Tại Thanh Hóa, Nghệ An, cũng sẽ xuất hiện đợt lũ lên 3-6 m ở thượng lưu. Toàn bộ khu vực vùng núi phía Bắc và Bắc Trung bộ nguy cơ lũ quét rất cao, nhất là tại Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thanh Hóa và Nghệ An.

Gần 3.600 hộ dân chưa có chỗ ở an toàn, khoảng 2.000 hồ chứa đầy nước

Ông Trần Quang Hoài, Tổng Cục trưởng Phòng chống Thiên tai (Bộ NN&PTNT) cho biết, đến chiều 15/8, ở khu vực ảnh hưởng của bão vẫn còn 5.347 phương tiện/29.320 người hoạt động trên biển và các địa phương vẫn chưa có lệnh cấm biển.

Theo ông Hoài, bão ảnh hưởng trực tiếp vào khu vực có nhiều tàu thuyền ven biển hoạt động, các khu kinh tế, du lịch lớn, sôi động. Đây cũng là vùng có hệ thống đê điều, hồ đập gần 2 tháng qua phải gánh chịu mưa lũ, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất lũ quét ở nhiều khu vực miền núi phía Bắc.

Ông Hoài cũng lưu ý hiện có có tới 106 vị trí bị sự cố đê điều, trong đó các trọng điểm như cống Liên Mạc, Tắc Giang, Liêm Nghĩa, tràn Lạc Khoái. Đến nay có hơn 100 hồ chứa lớn và gần 1.950 hồ chứa nhỏ khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ đã đầy nước, 234 hồ chứa xung yếu cần quan tâm đặc biệt.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng NN&PTNT, Trưởng Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường cho rằng, bão số 4 là cơn bão diễn biến rất phức tạp, từ lúc hình thành.

“Nếu không ráo riết, quyết tâm, hậu quả rất lớn”- Bộ trưởng Cường nói và lưu ý, bão số 4 là cơn bão phạm vi ảnh hưởng rộng, càng vào gần bờ lại được tiếp thêm năng lượng, trong khi, khoảng cách từ tâm bão vào bờ rất ngắn, tốc độ bão đang phát triển.

Trước tình hình trên, Bộ trưởng NN&PTNT yêu cầu, các địa phương tuyến biển chủ động cấm biển, đặc biệt là hoạt động du lịch.

Ông Cường cũng lưu ý đảm bảo an toàn cho nhà dân, các công trình tại các dự án kinh tế đang xây dựng...từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.

“Cả năm 2015 khô khánh kiệt, năm 2016-2017 mưa sụt sùi và đầu năm nay lại có hai đợt mưa lớn, nên bây giờ mưa 200-300 mm là chỗ nào cũng nguy cơ cao hết”, Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường.

Nam Khánh