Bão số 9 đổ bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rất to

Trong hôm nay, các tỉnh Bắc Bộ chịu ảnh hưởng áp cao lạnh lục địa được tăng cường trở lại. Trời nhiều mây hơn, trưa và chiều mai mây sẽ mỏng dần đi và trời hửng nắng trở lại. Nhiệt độ các tỉnh Bắc Bộ duy trì mức từ 22-25 độ.

Ở miền Trung các tỉnh từ Nghệ An trở vào đến hết Bình Thuận, trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, riêng các tỉnh từ Thiên Huế trở vào đến Bình Thuận có mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tố, lốc và gió giật mạnh nên người dân các khu vực này cần hết sức lưu ý, nền nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ vào trưa chiều mai chỉ còn phổ biến trong khoảng từ 24-27 độ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 ở khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to đến rất, to mưa tiếp tục duy trì diện nhiều nơi và từ đêm nay lượng mưa trên khu vực tăng lên có mưa vừa, mưa to, đặc biệt, phần phía Nam Tây Nguyên có mưa to đến rất to. Nền nhiệt độ vào trưa chiều mai tại khu vực này cũng giảm, chỉ còn dao động trong khoảng từ 24-27 độ. Khu vực Nam Bộ nhiệt độ từ 26-29 độ.

