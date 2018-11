Bão số 9 đổ bộ vào đất liền với sức gió 60-90 km/h

43 phút trước

Theo VnExpress, ông Lê Minh Dũng, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ cho biết hiện ở địa phương này vẫn đang có mưa to và gió lớn. Thống kê đến thời điểm này, trên địa bàn huyện không có thiệt hại nào về người, tài sản. "Do thời tiết vẫn xấu nên chúng tôi vẫn thông báo cho bà con nếu không có việc gì gấp thì không nên ra đường lúc này để bảo đảm an toàn", ông Dũng nói.