Bắt giữ 127 kg pháo nổ giấu tinh vi trên xe tải

Chiều 6/8, Công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận hồ sơ, tang vật vụ buôn bán hàng lậu do lực lượng CSGT Công an tỉnh và Đội QLTT số 10 (huyện Văn Lãng) bàn giao để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, sáng 4/8, tại địa phận xã Thanh Hòa, huyện Văn Lãng, lực lượng chống buôn lậu địa phương tiến hành kiểm tra xe ô tô tải loại 1,5 tấn, biển kiểm soát: 36C-258.89 do ông Phạm Văn Hà (SN 1987, trú xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) điều khiển, trên xe có 90 dàn pháo nổ Trung Quốc (loại 36 quả/dàn), tổng trọng lượng 127 kg được giấu trong các thùng hàng tạp hóa, quần áo Trung Quốc không có giấy tờ hợp lệ.

Ông Hà khai đã vận chuyển số hàng trên cho một số đối tượng trên địa bàn để lấy tiền công.

Hiện nay, lực lượng chức năng địa phương đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc.

Nguyễn Duy Chiến