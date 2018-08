Bắt giữ hai ghe 'cát tặc' trên sông Đồng Nai

Vào khoảng 1 giờ 30, ngày 16/8, trên sông Đồng Nai đoạn qua khu vực Cù Lao Cỏ (phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai), Công an TP Biên Hòa đã bắt giữ một ghe hút cát tự chế đang bơm cát trái phép lên chiếc ghe công suất lớn mang BKS LA-07150 do ông Phạm Văn Dũng (43 tuổi,ngụ Cần Đước, Long An) điều khiển.