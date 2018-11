Bắt giữ 'nữ quái' bế con người khác đi bán

Ngày 22/11, thông tin từ Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã phát hiện và bắt giữ nhóm đối tượng vì có hành vi Buôn bán trẻ em.

Trước đó, ngày 18/11, Công an huyện Con Cuông nhận tin báo của người dân về việc, một phụ nữ bế một trẻ sơ sinh đón xe khách từ huyện Kỳ Sơn đi Hà Nội có nhiều biểu hiện bất thường.

Ngay lập tức, Công an huyện Con Cuông phối hợp với Trạm cảnh sát giao thông Diễn Châu (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) yêu cầu tài xế xe khách dừng xe để kiểm tra theo quy định của pháp luật. Người phụ nữ sau đó đã bị bắt giữ.

Công an bàn giao cháu bé cho gia đình.

Tại CQĐT, người phụ nữ khẳng định cháu bé là con đẻ của mình. Qua nghiệp vụ thì người phụ khai nhận tên là Cụt Thị Tha (30 tuổi, trú tại bản Keo Pha Tu, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn), đang mang cháu bé (con người khác) đi bán.

Cháu bé được xác định là con của chị Ven Thị Luyên (25 tuổi, trú tại huyện Kỳ Sơn). Luyên bị hai vợ chồng Ven Thị Xy (33 tuổi) và Moong Văn Thoại (38 tuổi, trú tại xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) dụ dỗ bán con với giá 40 triệu đồng cho một phụ nữ ở huyện Diễn Châu để người này bán cho một người khác ở Hà Nội. Sau khi bán trót lọt, Luyên lấy 32 triệu đồng, Tha được 5 triệu đồng tiền công, vợ chồng Thoại được 3 triệu đồng. Ven Thị Xy, Moong Văn Thoại bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Hiện, cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sở xử lý các đối tượng về tội "Buôn bán trẻ em". Đứa trẻ đã được công an bàn giao cho người mẹ và yêu cầu người mẹ này phải có trách nhiệm chăm sóc nuôi dưỡng con.

Cảnh Huệ