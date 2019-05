Bắt giữ xe ô tô vận chuyển trên 4 tấn mỹ phẩm

Cụ thể, khoảng 21 giờ ngày 4/5/2019, tại Quốc lộ 39, đoạn thuộc huyện Khoái Châu, Đội Chống buôn lậu - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối với Đội 5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh và Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 89C-03418 do Nguyễn Văn Mài, sinh năm 1986 (ở xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu) điều khiển.



Chiếc xe có nhiều nghi vấn về việc vận chuyển hàng trốn lậu thuế. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có 124 thùng mỹ phẩm (gồm các loại mỹ phẩm làm trắng da và tẩy da chết) và các bình ắc quy với tổng trọng lượng khoảng hơn 04 tấn cùng 58 chiếc xe đạp điện.

Photo: ..

Thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng mỹ phẩm. Toàn bộ số hàng không có nguồn gốc xuất xứ bị tạm giữ. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành bàn giao cho Chi cục Quản lý thị trường tỉnh ra quyết định tạm giữ để làm thủ tục tiêu hủy theo quy định.

Cơ quan công an tiếp tục phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tiến hành xác minh làm rõ vi phạm của Công ty cổ phần QD liên doanh 368, ở Liêu Trung, Liêu Xá, Yên Mỹ trong việc lắp ráp xe đạp điện để xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Đức