Bắt hai đối tượng vận chuyển 25kg thuốc nổ đi tiêu thụ

Theo đó, vào khoảng 13h30p (ngày 22/02), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò - Bến Thủy phối hợp với Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng Lê Thanh Hải (SN 1964, trú tại xóm 6, xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc) và Hoàng Văn Hòa (SN 1964, trú tại khối 10, phường Nghi Thủy, TX. Cửa Lò). đang có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất nổ.

Tang vật mà cơ quan chức năng thu giữ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 25 kg thuốc nổ TNT dạng thỏi, 120 kíp nổ, 2 điện thoại di động, 1 xe máy.

Hiện, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao đối tượng, tang vật cho Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Bật Hưng