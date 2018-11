Bắt nhóm đối tượng cho 208 người dân vay nặng lãi

Chiều tối 22/11, thượng tá Phạm Thanh Bình, Trưởng phòng Tham mưu - Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết: Vào ngày 20/11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gia Nghĩa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 bị đối tượng về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo Điều 201, Bộ luật Hình sự. Cùng ngày, Viện KSND thị xã Gia Nghĩa đã phê chuẩn các quyết định và lệnh của cơ quan CSĐT thị xã.

Qua các biện pháp nghiệp vụ phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu hoạt động cho vay nặng lãi, Đại tá Lê Văn Tuyến - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, đã chỉ đạo Công an thị xã Gia Nghĩa lập chuyên án đấu tranh. Đến ngày 17/11, Công an thị xã Gia Nghĩa đã triệt phá nhóm đối tượng cho vay nặng lãi, ra lệnh bắt người bị tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” đối với 3 đối tượng gồm: Vũ Anh Hưởng (SN 1988), Dương Quốc Huy (SN 1998) và Nguyễn Đình Tuấn (SN 1982, cùng trú tại TP. Hà Nội). Cả ba đối tượng trên đều từ TP. Hà Nội đến thuê nhà và tạm trú tổ 3, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Tháng 6/2018, các đối tượng nêu trên đã sử dụng mạng Internet để mua và lập tài khoản có tên miền là “mecash.vn” với tài khoản tên “nguyenvanlong825” để phục vụ cho việc quản lý hồ sơ người vay tiền. Đồng thời, 3 đối tượng này còn in tờ rơi quảng cáo với nội dung “Cho vay trả góp, nhanh - gọn - lẹ, chỉ cần CMND + hộ khẩu, giải ngân trong vòng 10 phút...” và đi dán tại các cột điện, bờ tường, khu vực công cộng.

Khi người dân có nhu cầu vay tiền, các đối tượng sẽ trực tiếp đến xem chỗ ở của người cần vay để quyết định số tiền vay. Người dân chỉ cần mang CMND, sổ hộ khẩu đến nhà trọ của Hưởng (ở tổ 3, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa) để làm thủ tục vay. Với hình thức vay này, người dân sẽ phải trả cho nhóm của Hưởng 10% tổng số tiền cần vay (phí để đi thu tiền góp hàng ngày) và phải nộp cho nhóm của Hưởng từ 2 ngày góp trở lên. Trừ số tiền phí, tiền góp thì người dân được nhận số tiền còn lại. Hằng ngày, nhóm của Hưởng sẽ đi thu tiền góp hoặc người dân trực tiếp đến nộp hoặc gửi vào tài khoản ngân hàng của Dương Quốc Huy.

Chỉ trong một thời gian ngắn, nhóm đối tượng của Vũ Anh Hưởng đã cho 208 người dân vay tiền trả góp theo ngày với số tiền thu lợi bất chính hơn 141 triệu đồng, lãi suất từ 281% đến 365%/năm. Hiện Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gia Nghĩa đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Đại tá Lê Văn Tuyến đã thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông thưởng nóng cho ban chuyên án Công an thị xã Gia Nghĩa 5 triệu đồng vì có thành tích triệt phá nhóm cho vay nặng lãi.

​CÔNG HOAN