Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm hộp đen máy đào liên tỉnh

Chiều 6/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho hay đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Văn Mạnh (SN 1985) và Phạm Văn Vượng (SN 1987), đều ở xã Tân Tiến, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Liên tiếp trong những ngày cuối tháng 10/2018, tại TP Đông Hà và 2 huyện Vĩnh Linh, Hải Lăng, Vĩnh Linh (Quảng Trị) liên tục xảy ra mất trộm hộp đen máy xúc đất. Trong thời gian đó, cũng ở huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) xảy ra vụ trộm tương tự.

Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp Công an tỉnh Quảng Bình rà soát camera tại các trạm thu phí BOT trên địa bàn, phát hiện tại trạm BOT Quán Hàu (Quảng Bình) có xe tải 15C-0418 với nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua phối hợp, Công an TP Hải Phòng xác minh, chiếc xe tải 15C-0418 do Vũ Văn Mạnh sở hữu.

Hai đối tượng Vũ Văn Mạnh và Phạm Văn Vượng cùng tang vật vụ án. Ảnh: CA.

Mạnh nghiện ma túy nặng, từng bị phạt 2 năm tù vì trộm cắp hộp đen máy đào ở tỉnh Thừa Thiên - Huế. Thời điểm này, Mạnh không có mặt tại địa phương. Đến ngày 23/10, chiếc xe tải của Mạnh đi qua trạm thu phí Cầu Rác (Hà Tĩnh), và sau đó, tại huyện Kỳ Anh xảy ra vụ mất trộm hộp đen máy đào.

Cùng ngày, các trinh sát phát hiện chiếc xe tải này đỗ tại một nhà nghỉ ở xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình). Qua kiểm tra xe, Công an phát hiện trong xe có 4 hộp đen nên tiến hành bắt giữ Mạnh và đồng bọn là Vượng. Lúc này, trên người của 2 đối tượng có 4 gam ma túy đá.

Bước đầu, Mạnh và Vượng khai đã trộm 10 hộp đen máy đào tại 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị với tổng giá trị khoảng 2 tỷ đồng. Toàn bộ số hộp đen trộm được đã bán với giá rẻ để lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra mở rộng.

H.Thành